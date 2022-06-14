Пройти в укриття закликали жителів усіх південних та східних областей, а також частини центральних. Сирени почули і на Сумщині.
Раніше Упродовж години Повітряні сили збили одразу три крилаті ракети: ймовірно, це були "Калібри"
Сирени про повітряну небезпеку прозвучали близько 17:00
Винятками на Півдні стали Херсонщина та Крим. Півострів тимчасово окупований Росією, а Херсонська область перебуває під контролем загарбників.
Повітряні тривоги станом на 17:00 / Карта Вадима Клименка
Зазначимо, що лише близько 13:00 сирени лунали у майже всіх областях України, попереджаючи про ракетні атаки ворога. Майже одразу після цього повідомили про вибухи на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині.
Повітряні сили ЗСУ збили три "Калібри"
У Повітряних силах ЗСУ відзвітували: лише за годину українським військовим вдалось збити 3 ворожі ракети, ймовірно, що це були "Калібри". Крилаті ракети летіли на українську територію з Чорного моря.
Де вдалось збити ракети:
- Львівська область: голова ОВА Максим Козицький підтвердив, що над Золочевом спрацювала ППО. Уламки ракети впали на цивільний об'єкт – цегельню. За попередньою інформацією, 4 осіб постраждали.
- Підтвердили збиття ракет і над Тернопільщиною.
- Хмельницька область: голова ОВА Сергій Гамалій наголосив, що уламки збитої ракети впали в полі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань. Відповідні служби вирушили на пошук місця падіння уламків.