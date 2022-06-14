Пройти в укриття закликали жителів усіх південних та східних областей, а також частини центральних. Сирени почули і на Сумщині.

Раніше Упродовж години Повітряні сили збили одразу три крилаті ракети: ймовірно, це були "Калібри"

Сирени про повітряну небезпеку прозвучали близько 17:00

Винятками на Півдні стали Херсонщина та Крим. Півострів тимчасово окупований Росією, а Херсонська область перебуває під контролем загарбників.

Повітряні тривоги станом на 17:00 / Карта Вадима Клименка

Зазначимо, що лише близько 13:00 сирени лунали у майже всіх областях України, попереджаючи про ракетні атаки ворога. Майже одразу після цього повідомили про вибухи на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині.

Повітряні сили ЗСУ збили три "Калібри"

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували: лише за годину українським військовим вдалось збити 3 ворожі ракети, ймовірно, що це були "Калібри". Крилаті ракети летіли на українську територію з Чорного моря.

Де вдалось збити ракети: