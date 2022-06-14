В ОК "Південь повідомили, що 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони.
Російські війська завдали по Одещині ракетних ударів – випустили 2 ракети "Онікс". Сили протиповітряної оборони збили їх.
В ОК "Південь повідомили, що 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони.