На Півдні ЗСУ знищили 15 окупантів, 2 одиниці важкої броньованої техніки та озброєння

На Південному напрямку Збройні сили України продовжують знищувати загарбників - на ранок 17 квітня українці ліквідували 15 окупантів та 2 одиниці бронетехніки.

На Миколаївщині та Херсонщині росіяни укріплюють свої позиції та нещадно обстрілюють українських захисників. Попри це, противник несе втрати – лише за ранок 17 квітня українські воїни знищили 15 окупантів та 2 важкі бронемашини.

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Попри зухвалі агресивні дії Росії ЗСУ продовжують захищати Південь від окупантів.

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