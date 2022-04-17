На Півдні ЗСУ знищили 15 окупантів, 2 одиниці важкої броньованої техніки та озброєння
17 квітня 2022 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
На Південному напрямку Збройні сили України продовжують знищувати загарбників - на ранок 17 квітня українці ліквідували 15 окупантів та 2 одиниці бронетехніки.
На Миколаївщині та Херсонщині росіяни укріплюють свої позиції та нещадно обстрілюють українських захисників. Попри це, противник несе втрати – лише за ранок 17 квітня українські воїни знищили 15 окупантів та 2 важкі бронемашини.
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Попри зухвалі агресивні дії Росії ЗСУ продовжують захищати Південь від окупантів.
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