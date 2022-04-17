На Півдні ЗСУ знищили 15 окупантів, 2 одиниці важкої броньованої техніки та озброєння

17 квітня 2022 , 13:45
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

На Південному напрямку Збройні сили України продовжують знищувати загарбників - на ранок 17 квітня українці ліквідували 15 окупантів та 2 одиниці бронетехніки.

На Миколаївщині та Херсонщині росіяни укріплюють свої позиції та нещадно обстрілюють українських захисників. Попри це, противник несе втрати – лише за ранок 17 квітня українські воїни знищили 15 окупантів та 2 важкі бронемашини. 

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Попри зухвалі агресивні дії Росії ЗСУ продовжують захищати Південь від окупантів. 

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Автор: Ярослава Прадід