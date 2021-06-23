Пів мільярда доларів в екологічні проєкти: інвестиційне прагнення Метінвесту в найближчі 5 років

Міжнародна гірничо-металургійна група Метінвест планує у найближчі 5 років інвестувати пів мільярда доларів у реалізацію екологічних проєктів.

Таку думку на пресконференції з нагоди п'ятнадцятиріччя Метінвесту висловив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

На найближчі 5 років ми плануємо ще майже пів мільярда доларів на суто екологічні проєкти. В основному це доведення до ладу проєктів з вже наявних наших об'єктів,

– сказав керівник компанії.

Йдеться про коксохімічне виробництво на "Азовсталі" і виробництво на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі, уточнив Риженков.

Директор компанії додав, що всі підприємства компанії мають багату історію, будувалися багато років тому, і період їхньої модернізації припав саме на момент, коли Метінвест почав управляти цими активами.

За фактом, серйозні інвестиції в екологію, приведення до ладу викидів підприємств почалися за останні 15 років Метінвесту. Особливо останні 7–8 років, незважаючи на те, в якій ситуації перебувала Україна,

– сказав він.

За його словами, минулий рік був рекордним для підприємств компанії Метінвест: було інвестовано 200 млн доларів у проєкти з виключно екологічним ефектом. Також інвестиції Метінвесту з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд доларів, а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд доларів.

Як повідомлялось раніше, у 2020 році Метінвест збільшив виробництво металопродукції на 4% в порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн.

Минулого року Група збільшила виробництво чавуну на 7% – до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% – до 8,3 млн тонн.

У групи Метінвест є основні акціонери: група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).