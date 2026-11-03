У Нацгвардії пояснили, чому травмовані утримувалися в будинку, а не в медзакладі

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко 3 листопада заявив про відсутність критичних порушень на об'єкті в Петропавлівській Борщагівці. Будівля слугувала пунктом тимчасової дислокації бійців.

Подробиці зі слів Півненка під час брифінгу 3 листопада передає 24 Канал.

Як командувач Нацгвардії пояснив стан бійців, які перебували в будинку на Борщагівці?

До інспекції тимчасового місця дислокації особового складу залучили представників військового командування та ДБР. Під час перевірки командувач Національної гвардії особисто поспілкувався із 17 військовослужбовцями.

Розосередження бійців у подібних приміщеннях є необхідним безпековим заходом задля збереження особового складу від регулярних російських ударів.

За словами командувача, військові не висловлювали скарг і невдовзі повернулися до своєї частини.

Медичне забезпечення та перевірка умов

Півненко зазначив, що військові частини мають власні медичні пункти, де бійцям надають кваліфіковане лікування.

Ми воюємо вже п'ять років і ми вміємо це робити. Наші лікарі всі взагалі молодці. Якщо б їм потребувалося більше якісної медичної допомоги, ми б їх направили в медичні госпіталі або в медичну установу, медичний центр Національної гвардії. Я по цьому питанню розбираюся, повірте, я дійду до кінця,

– підкреслив Олександр Півненко.

Він запевнив, що в разі виявлення прорахунків командування їх обов'язково виправить.

Будівлю також оглянули представники Офісу військового омбудсмана, а вимоги натовпу відпустити 17 військовослужбовців очільник Нацгвардії назвав необґрунтованими.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 2 листопада біля будинку в Петропавлівській Борщагівці спалахнув конфлікт за участю місцевих жителів через перебування там бійців.

Тоді з приміщення каретами швидкої вивезли чотирьох травмованих військових для надання невідкладної допомоги.