У Північній Македонії згоріла лікарня: щонайменше 10 людей загинули – відео пожежі

Масштабна пожежа спалахнула 8 вересня у лікарні для хворих на коронавірус у Північній Македонії. У результаті займання загинули щонайменше 10 людей.

Пожежа виникла в північномакедонському місті Тетово ввечері 8 вересня. Вогонь спалахнув раптово та дуже швидко поширився на велику площу.

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У Північній Македонії горіла лікарня

На відео, оприлюднених у мережі, помітно, що полум'я охопило всю будівлю. У результаті поблизу головної дороги міста здійнялася густа хмара чорного диму.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу менш ніж за годину після спалаху.

Наразі причина займання невідома. Однак приміщення медустанови було нове, його побудували у 2020 році для лікування людей з важким перебігом коронавірусу.

Є жертви та постраждалі у пожежі

У займанні загинули щонайменше 10 людей. Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче зазначив, що кількість жертв може зростати.

Крім того, є багато постраждалих. Всі бригади лікарні мобілізували для допомоги їм. Потерпілих доставлять в Скоп'є для надання належної допомоги.

У лікарні в Північній Македонії сталася пожежа: дивіться відео

Вогонь швидко охопив всю будівлю: дивіться відео

Займання сталося у лікарні міста Тетово: дивіться карту