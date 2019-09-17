"Північний потік-2" на межі зриву, – ЗМІ

Російський морський газопровід в обхід газотранспортної системи України "Північний потік-2" будує корабель Solitaire. Будівництво уже наблизилося до морської економічної зони Данії, яка не дала дозволу на прокладання трубопроводу.

До морської межі з Данією Solitaire дістанеться десь за місяць, пишуть іноземні ЗМІ. Надалі будівництво може "застрягнути" на тому місці через позицію влади Данії.

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Справа у тому, що наразі Данія залишається єдиною країною, яка не надала відповідного дозволу на будівництво Росії. Тож запуск трубопроводу можливо відкладеться. Втрати Газпрому від такої затримки експерти оцінюють у 660 мільйонів євро.

Ми зараз прямуємо до морського кордону Данії, а потім будемо очікувати на подальший розвиток проєкту, щоб прокласти трубопровід до Німеччини,

– сказав капітан корабля Solitaire Кенні Хоубен.

Тим часом, у Газпромі заявляють, що будівництво "Північного потоку-2" відбувається згідно графіку. У РФ очікують, що отримають дозвіл уряду Данії на прокладання трубопроводу в економічній зоні країни "найближчим часом".

Загалом російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії.

Що кажуть в Україні: Кожна країна буде захищати свої інтереси, – Гончарук про "Північний потік-2"

Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.