12:25
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      "Північний потік-2" на межі зриву, – ЗМІ

      1434 Читать новость на русском
      "Північний потік-2" наблизився до вод Данії
      "Північний потік-2" наблизився до вод Данії / hromadske.ua

      Російський морський газопровід в обхід газотранспортної системи України "Північний потік-2" будує корабель Solitaire. Будівництво уже наблизилося до морської економічної зони Данії, яка не дала дозволу на прокладання трубопроводу.

      До морської межі з Данією Solitaire дістанеться десь за місяць, пишуть іноземні ЗМІ. Надалі будівництво може "застрягнути" на тому місці через позицію влади Данії.

      Читайте також: У США заявили, що можуть зупинити "Північний потік-2"

      Справа у тому, що наразі Данія залишається єдиною країною, яка не надала відповідного дозволу на будівництво Росії. Тож запуск трубопроводу можливо відкладеться. Втрати Газпрому від такої затримки експерти оцінюють у 660 мільйонів євро.

      Ми зараз прямуємо до морського кордону Данії, а потім будемо очікувати на подальший розвиток проєкту, щоб прокласти трубопровід до Німеччини,
      – сказав капітан корабля Solitaire Кенні Хоубен.

      Тим часом, у Газпромі заявляють, що будівництво "Північного потоку-2" відбувається згідно графіку. У РФ очікують, що отримають дозвіл уряду Данії на прокладання трубопроводу в економічній зоні країни "найближчим часом".

      Загалом російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії.

      Що кажуть в Україні: Кожна країна буде захищати свої інтереси, – Гончарук про "Північний потік-2"

      Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

      blog_ava
      Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      20117
      Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Данія Україна – Росія Газпром Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сьогодні , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 601
      Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      сьогодні , 10:01 Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      Ірина Юрковська 788
      Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      сьогодні , 10:00 Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      Під обкладинкою 100
      Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 09:05 Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      4174
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сьогодні , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 952
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук