Повний аналог "Іскандера": під час масованої атаки по Україні летіли дві ракети КНДР

Під час масованої атаки 30 липня Росія використала північнокорейську балістику. У п'ятницю, 31 липня виявилось, що окупанти запускали ще й другу ракету.

Про це повідомив радник Офісу Президента Владислав Власюк.

Що відомо про ракету?

Першою ракетою KN-23 росіяни завдали удару по приватному будинку в Радушному поблизу Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Також відомо про 5 неповнолітніх, які вважаються зниклими безвісті.

Друга північнокорейська ракета розірвалася в полі. Власюк зазначив, що між цими "влучаннями" відстань 3,5 кілометра.

Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 кілометрів. Така точність. KN-23 це практично повний аналог російського іскандера. Є й однакові компоненти, в тому числі західні,

– заявив чиновник.

Він зазначив, що це один з прикладів залежності країни-агресорки від військової допомоги Пхеньяну. Власюк наголосив на тому, що північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само як російські.

Чиновник підкреслив, що всі, хто забезпечує військове партнерство між Росією й КНДР та надходження критичних компонентів для ВПК обох країн мають нести за це відповідальність.

Наслідки влучання російської ракети / Фото Владислава Власюка

У четвер, 30 липня, Росія під час удару по Радушному під Кривим Рогом вперше за тривалий час застосувала північнокорейську ракету KN-23. Востаннє окупанти могли бити нею по Україні аж у серпні 2025 року.

Як зазначає Reuters, Кремль вже бив північнокорейськими ракетами по Україні. Однак їхнє перше застосування з серпня минулого року свідчить про те, що Москва отримала нові запаси цієї зброї.