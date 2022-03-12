На Півночі України збили один і підбили ще один ворожі Су-34

Збройні сили України збили ще один російський бомбардувальник Су-34. Російська авіація продовжує зазнавати втрат.

Інформацію про збитий ворожий літак підтвердили й мешканці населених пунктів, які бачили падіння літака.

Увага Сили ППО збили ворожий Су-24

Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34,

– йдеться у повідомленні військових.

Є дані також про аварійне приземлення іншого.

Наші захисники продовжують оборону Чернігівщини та не допускають проривів ворога і просунення його далі по Україні.

Українські військові знищили ворожу техніку: дивіться відео

Повний текст повідомлення

Ситуація в зоні відповідальності підрозділів ОК "Північ" залишається контрольованою.

Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34. Мешканці населених пунктів, в яких тимчасово знаходяться окупаційні війська, підтвердили ці дані, адже бачили падіння одного та аварійне приземлення іншого.

На інших напрямках захисники продовжують активну оборону Чернігівщини та не допускають проривів ворога і просунення його далі по Україні.

Вірте в своїх захисників!

Разом – до перемоги!