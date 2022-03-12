На Півночі України збили один і підбили ще один ворожі Су-34
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Збройні сили України збили ще один російський бомбардувальник Су-34. Російська авіація продовжує зазнавати втрат.
Інформацію про збитий ворожий літак підтвердили й мешканці населених пунктів, які бачили падіння літака.
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Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34,
– йдеться у повідомленні військових.
Є дані також про аварійне приземлення іншого.
Наші захисники продовжують оборону Чернігівщини та не допускають проривів ворога і просунення його далі по Україні.
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Повний текст повідомлення
Ситуація в зоні відповідальності підрозділів ОК "Північ" залишається контрольованою.
Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34. Мешканці населених пунктів, в яких тимчасово знаходяться окупаційні війська, підтвердили ці дані, адже бачили падіння одного та аварійне приземлення іншого.
На інших напрямках захисники продовжують активну оборону Чернігівщини та не допускають проривів ворога і просунення його далі по Україні.
Вірте в своїх захисників!
Разом – до перемоги!