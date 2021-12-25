"Півострів не витримає": як кримчани ставляться до приїжджих росіян

З 2014 року в окупований Крим переїхало від 600 тисяч до мільйона росіян. Такі дані наводять різні українські експерти, однак, точної цифри немає.

Найактивніше росіянами заселяють Севастополь. За даними Росстату, місто є лідером з приросту населення серед регіонів Росії за підсумками 2018 – 2020 років. За останні 3 роки кількість населення Севастополя зросла на 16,8%.

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"Крим не гумовий"

Місцева пенсіонерка Ольга Сівкова незадоволена такою ситуацією в Севастополі. За її словами, для приїжджих росіян більше допомоги, ніж для місцевих.

"Корінні севастопольці та кримчани їдуть і йде генетичне перемішування та заселення росіян. Їх сюди заселяють, надають житло, якісь підйомні дають, вони спокійно живуть, а нас просто переставляють у кінець черги… Севастополь не гумовий, і Крим не гумовий. Він стільки не витримає. Проблеми з водою, проблеми з житлом, зі школами, з дитячими садками", – заявила Ольга Сівкова.



Ольга Сівкова протестує біля підконтрольної Росією міською адміністрацією / Фото "Крим.Реалії"

Серед росіян, які переїхали у Крим, рієлторка Ксенія Шварц. Жінка живе на півострові вже 6 років та допомагає іншим перебратись туди. Однак не все так добре, як здавалось б. Вважає, що деякі її ненавидять не тільки тому, що відібрала їхній хліб.

Були різні ситуації, аж до того, що неодноразово писали заяви до міліції, до органів, що я роблю щось не так, закликаю людей переїжджати до Криму,

– зазначила Ксенія Шварц.



Ксенія Шварц допомагає росіянам переїхати в Крим / Скриншот з відео

Як росіян заохочують у Крим

Громадян Росії до Криму переманюють по-різному. В цьому допомагають такі програми як "Земский доктор" та "Земский фельдшер" – 5 років потрібно пропрацювати в селі або невеликому місті.

Одноразова виплата – мільйон рублів для лікарів, 500 тисяч рублів для фельдшерів. Представникам дефіцитних лікарських фахів – додаткові виплати.

Щоб дізнатись більше, як живуть росіяни в Криму, скільки заробляють та скільки їх насправді вже проживає на півострові – дивіться повний випуск програми.

"Крим.Реалії" за 25 грудня на 24 каналі: дивіться відео