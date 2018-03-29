Півсотні обстрілів за добу: у Штабі АТО назвали найгарячіші точки на Донбасі

У середу, 28 березня, бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції наших захисників, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у Штабі АТО, унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.

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На Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях в Широкиному, а з 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП – по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового.

Також 82 мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків.

Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї – в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки.

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На Луганському напрямку з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосував по захисниках населеного пункту Щастя.