Хай Росія проводить референдуми на своїх територіях: що не так з "мирним планом" Кіссинджера

Генрі Кіссинджер запропонував план завершення війни в Україні, що передбачає припинення вогню до кордонів 24 лютого, а також додав пункт про вступ України в НАТО. Утім, ймовірно, цей план є посланням Кремля до Заходу.

Окрім того, "мирний план" Кіссинджера містить певні маніпулятивні пункти. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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План Кіссинджера це послання Кремля до Заходу

Наприклад, пункт щодо того, якщо не вийде відвести війська, то необхідно провести референдуми на "спірних" територіях. Ексдержсекретар США називає їх "територіями, які сотні років переходили з рук в руки".

"Кіссинджер пропонує провести щонайменше в Криму референдум про територіальну належність півострова під наглядом міжнародних організацій. Це буде абсолютним фейком, оскільки Крим сьогодні населений окупантами", – наголосив Шейтельман.

Росія навезла на окупований півострів сотні тисяч своїх громадян, натомість українці були змушені виїхати. І Кіссинджер про це знає – для нього це не таємниця, але все одно пропонує такий фейковий референдум.

Це не може бути пропозицією Заходу, це може бути лише пропозицією з Москви, оскільки вона наполягає на проведенні нового референдуму, бо розуміє, що може забезпечити там будь-який результат,

– підкреслив політтехнолог.

Шейтельман прокоментував "мирний план" Кіссинджера: дивіться відео

Росія має спочатку провести референдуми на своїх територіях

Політтехнолог додав, якщо слідувати логікою Кіссинджера щодо "територій, які сотні років переходили з рук в руки", то насамперед вони є у країни-агресорки, то ж їй слід почати з себе, а не пропонувати референдуми на українських землях. Мовиться про такі регіони як Санкт-Петербург, Ростов або території Кавказу.

Вони (росіяни – 24 канал) сказали, що пропозиція Кіссинджера є цікавою для них і вони вивчатимуть її. Нехай почнуть з себе, а не з України. Це було б логічно,

– зазначив Шейтельман.

Росія змирилася з нашим вступом до НАТО, але хочуть території України

"Мирний план" Кіссинджера передбачає вступ України до Північноатлантичного альянсу. Ймовірно, Росія готова до такого розвитку подій, адже в результаті отримає території Донбасу і Криму. І до того ж їхню належність країні-агресорці змушені будуть визнати Україна та Захід.

"Вони (росіяни – 24 канал) розуміють, що це може бути лише в обмін на НАТО, адже що ще вони можуть протиставити після цього? Ми на це не згодні за жодних умов, а вони звісно згодні", – сказав політтехнолог.

Це вже не перший "мирний план" ексдержсекретаря США

Однак це вже не перша суперечлива пропозиція Кіссинджера щодо завершення розпочатої Росією війни проти України. Попередній план він озвучив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі у травні цього року.

У попередньому "мирному плані" Кіссинджер вираховував відсотки території України, яку займає Росія та певну частину пропонував віддати країні-агресорці.

Він розкидувався українськими територіями ще тоді – пропонував навіть не референдум, а просто "подарувати" їх, – відзначив Шейтельман.

За його словами, відповідний план існує з двох причин. По-перше, він потрібен Кремлю. По-друге, Кіссинджеру майже 100 років і він живе парадигмами того світу, де було 2 полюси – Сполучені Штати та Радянський Союз. Утім, зараз ситуація змінилася, але колишній держсекретар США живе старими часами.

В ОП відреагували на план Кіссинджера

Знову про "зберегти обличчя Путіну". На жаль, навіть після 10 місяців війни пан Кіссинджер так нічого і не зрозумів… Ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок,

– написав радник голови ОП Михайло Подоляк в телеграмі.

За його словами, ексдержсекретар США фактично закликає умиротворити країну-агресорку шляхом принесення в жертву частини території України з отриманням гарантій про ненапад на інші держави Східної Європи, але "боїться проговорити це вголос".

Подоляк підкреслив, що Кіссинджер ніяк не зрозуміє, якщо всім "потенційним відморозкам" стане зрозуміло, що міжнародне право не працює, то безпеку неядерних країн зможе врятувати лише наявність ядерної зброї.

"Усі прихильники "простих рішень" мають пам'ятати очевидне: будь-яка угода з дияволом – "поганий мир" коштом територій України – стане перемогою Путіна та рецептом успіху для автократів по всьому світу", – підкреслив радник очільника ОП.

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Він пояснив, що це лише масштабує апетити Росії, суттєво збільшить російську агресивність, мультиплікує нові конфлікти по всьому світу, зробить ракети інструментом міжнародних відносин і призведе до ери нестабільності й нової гонитви за ядерною зброєю з боку неядерних держав.

На думку Подоляка, єдиний можливий шлях закінчення війни та встановлення миру лежить через повернення поваги до міжнародного права – звільнення українських територій, судовий процес над російськими воєнними злочинцями та репарації з боку країни-агресорки. На щастя, дедалі більше західних партнерів також це розуміють.