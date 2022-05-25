План Маршалла, який сьогодні обговорюють, потрібно втілювати, – Кличко про економічну допомогу

Мер Києва Віталій Кличко в Давосі взяв участь і виступив на неформальній зустрічі лідерів світової економіки (IGWEL).

Таку інформацію повідомили на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації. Віталій Кличко наголосив, що ідея створення плану Маршалла для України – важлива, і її треба втілювати. Оскільки Україна, яка сьогодні героїчно б’ється за свою державність і волю, потребує відновлення не тільки економіки, а й масштабної відбудови інфраструктури, яку затято знищують російські варвари.

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"Наші партнери готові допомагати. Але ключовим фактором для них є закінчення військових дій. Я переконаний, що у нас буде великий шанс відбудувати не тільки економіку, а й зробити великий ривок у модернізації й розвитку нашої держави. І над цим працювати потрібно вже сьогодні. Йдеться про план Маршалла, над яким вже працюють і будуть готові представити наші партнери", – сказав після зустрічі Віталій Кличко.

Зокрема, мер Києва зустрівся з головою МВФ Крісталіною Георгієвою, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою правління компанії Siemens Роландом Бушем, головою Мюнхенської конференції з безпеки Вольфгангом Ішингером, засновником Давоського форуму Клаусом Швабом.

Також відбулася зустріч Віталія Кличка з першим віце-президентом ЄБРР Юргеном Рігтерінком. Віталій Кличко подякував за багаторічну співпрацю банку зі столицею України. Перший віце-президент банку під час зустрічі підкреслив, що ЄБРР готовий не чекати, а вже сьогодні інвестувати в проєкти з відновлення Києва та України. І відкритій до пропозицій щодо проєктів, які потрібно реалізувати.

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