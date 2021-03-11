План миру на Донбасі, або Тест для Росії від Німеччини, Франції, України

Йдеться про нові мирні ініціативи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Сам Андрій Єрмак зазначив, що за розробку нового мирного плану відповідали Німеччина і Франція, а Україна займалася його доопрацюванням.

О "плане Ермака"

О деталях этого плана ничего не известно. По словам Андрея Ермака разработанный документ будет "предметом мощного обсуждения" через одну-две недели в нормандском формате. В нем говорится о создании так называемых кластеров, которые в случае согласования могут стать основой для дорожной карты по установлению мира в регионе, реинтеграции территорий и проведению местных выборов. Что имеется в виду под "кластерами" мы можем только догадываться. Детали пока не известны.

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Выскажу свои предположения. Мне кажется, что речь идет о новой версии "Дорожной карты" реализации Минских соглашений. Первый раз Германия и Франция предложили такую "Дорожную карту" еще в 2016 году. И суть их предложений состояла в том, чтобы взаимоувязать пункты Минских соглашений по безопасности и по политической повестке (выборы и амнистия). Возможно, и сейчас речь идет об использовании подобного подхода. Но оценивать сам план будем уже тогда, когда появятся подробности о его содержании.

Так или иначе речь идет об очередной попытке вывести переговоры о реализации Минских соглашений из очередного тупика.

И это будет очередной тест относительно готовности России к взаимоприемлемым компромиссам в процессе мирного урегулирования