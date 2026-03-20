Велика проблема для Росії: як ЗСУ зламали ворожі плани щодо мобілізації

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Але цей розрахунок уже виглядає проблемним для Кремля, бо ворог не відмовляється від подальшої агресії, а темпи війни змушують його шукати більше людей, ніж планувалося спочатку.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що українська армія зараз тримається значно впевненіше, ніж торік. За його словами, краща забезпеченість дронами, артилерією і загалом стійкість підрозділів уже зламали той розрахунок, на який Росія спиралася у своїх планах із поповнення війська.

План мобілізації Росії вже не відповідає темпу війни

Росія закладала 409 тисяч нових військових як план на весь 2026 рік, але зараз цей розрахунок уже стискається в часі. Перший квартал майже завершився, тому набір, який мали розтягнути на рік, доведеться виконувати значно швидше. Саме це і показує, що початкова модель поповнення війська вже не відповідає тому темпу війни, який склався зараз.

Перший квартал року вже майже пройдений. Тому цю цифру, 409 тисяч осіб, росіяни будуть виконувати вже за три наступні квартали,

– пояснив Кузан.

За його оцінкою, для Кремля проблема вже не лише в тому, щоб добрати нових людей, а в тому, що втрати на фронті виявилися вищими за темпи, які росіяни вважали для себе прийнятними під час планування.

До уваги! За даними Генштабу, станом на 20 березня Росія втратила у війні близько 1 285 700 військових, з них 1 610 – за попередню добу. Також за день окупанти втратили 3 танки, 21 бойову броньовану машину, 31 артсистему, 1 480 безпілотників і 245 одиниць автомобільної техніки.

Через це їм доводиться переглядати сам масштаб поповнення, бо наявного угруповання вже недостатньо для тих завдань, які вони перед собою ставлять.

Темпи знищення ворога нами перевищують ті темпи рекрутингу, які вважалися достатніми для Росії при плануванні, в тому числі бюджету,

– наголосив він.

Це впирається вже у спробу збільшити саме окупаційне угруповання, якщо торік росіяни тримали його приблизно на рівні 711 тисяч, а зараз говорять уже про 718 тисяч, то далі, за цією оцінкою, їм доведеться тягнути чисельність до 800 тисяч. Без цього вони не зможуть виконати свої завдання на окупованих і прифронтових напрямках.

Українська армія стала стійкішою, і це ламає розрахунок Росії

Ще торік у Росії розраховували, що зможуть тиснути на фронті тим самим темпом і дочекатися виснаження української армії. Зараз ця логіка вже не працює, бо Сили оборони України не сиплються, а навпаки тримаються значно впевненіше. Це видно і по стійкості лінійних підрозділів, і по тому, як змінилася сама система організації війська.

Риторика росіян змінилася. Ми вже не чуємо в їхній публічній комунікації, що вони ось-ось дотиснуть і українська армія посиплеться. Ні, українська армія навпаки лише набрала стійкості,

– наголосив Кузан.

Зараз українське військо має кращий рівень забезпечення, ніж минулого року. Йдеться про корпусну систему, підтримку лінійних підрозділів, кращу насиченість дронами, роботу Сил безпілотних систем і артилерії. Паралельно триває і робота над тим, щоб прибрати старі провали в забезпеченні, які тягнулися ще з попередніх років.

Наша корпусна система і система забезпечення лінійних підрозділів знаходиться на кращому рівні, ніж минулого року. По кількості, по якості дронів, по забезпеченості і Сил безпілотних систем, і наших передових підрозділів саме дронами і загалом артилерією ми сьогодні на кращому рівні,

– сказав він.

Саме тому Росія тепер змушена діяти не з позиції впевненості, а з позиції компенсації. Коли українська армія підвищує оборонні спроможності, Кремлю доводиться у відповідь пробувати наростити своє окупаційне угруповання, бо попереднього розрахунку вже недостатньо.

