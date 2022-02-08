Иллюзии были в части европейских лидеров о том, что Россия является надежным поставщиком, а ее монополия на европейском рынке никак не вредит интересам Европы. Поняв это, ЕС тут же начал искать новых поставщиков, а в Брюсселе понимают, что монополию России нужно наконец ограничить.

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ЕС нашел способ, как обойти шантаж

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выпустил статью, где прошелся по всем ключевым пунктам, которые касаются газового вопроса. Боррель призывает обезопасить ЕС от подобного шантажа в будущем, в том числе путем снижения монопольного положения России.

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На сегодняшний день, чтобы избежать критической ситуации, Евросоюз увеличивает поставки газа из других стран, таких как:

Азербайджан;

Норвегия;

Катар;

США.

Однако Боррель идет дальше и уверяет, что такую стратегию ЕС должен использовать не только для решения нынешнего кризиса, а развивать отношения с этими поставщиками в будущем.

Путин показал истинное лицо

Вот и получается, что глава Кремля, пытаясь давить на Европу, фактически выстрелил себе в ногу. Он буквально показал ЕС истинное лицо России, которая может прибегнуть к любым подлым методам для достижения своих политических целей.

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Сегодня такие новые для ЕС поставщики как Азербайджан и Катар начинают постепенно выдавливать Россию с европейского рынка газа. Хотя изначально, именно эти поставщики рассматривались как резервные, на случай форс-мажора.

Конечно, Путин, понимая, что его план провалился, пытается всячески делать вид, что он никак не шантажировал Европу, а все это были лишь проблемы рынка. Сам же Кремль якобы только рад помочь.

Мир потерял газовое доверие к России

Даже несмотря на угрозу вторжения в Украину, Россия начала прокачивать через украинскую ГТС максимально возможные объемы газа. Хотя еще в самый разгар кризиса в "Газпроме" утверждали, что это сделать попросту невозможно, якобы из-за того, что наша ГТС не выдержит такой большой объем.

Сейчас объем прокачки газа увеличен вдвое.

Очевидно одно, в ЕС полностью потеряли доверие к России как к поставщику газа. Путин уже начал готовится к худшему, а потому на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, президент страны-агрессора договорился о дополнительных поставках энергоресурсов в Поднебесную.



Путин использовал Китай как запасной аэродром / Фото Getty Images

Конечно, в Пекине понимают, что Путину больше некуда деваться, а им нужен дешевый газ. Потому Пекин и выбивает для себя максимально выгодные условия. Ведь цены по которым Россия продает газ Китаю, намного ниже европейских.

Обратите внимание! Для сравнения – спотовые цены на газ в Европе в декабре 2021 года достигали 2 тысяч долларов за тысячу кубов, в это же время Пекин покупал газ по 150 – 170 долларов за ту же тысячу кубов.

Вся стратегия Кремля по давлению на ЕС рушится прямо на глазах. Ведь Москва своим шантажом Европы требовала скорейшего запуска "Северного потока-2", чтобы еще сильнее увеличить зависимость ЕС от российского газа.

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Однако получилось так, что ЕС наоборот решил ограничить монополию России. То есть своими действиями, Путин буквально подыграл своим конкурентам, которые уже сейчас постепенно вытесняют российский "Газпром" из Европы.