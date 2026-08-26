Готуються до нових атак: офіцер ЗСУ повідомив про плани ворога на осінь

Російські окупаційні війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені. Ворог накопичує резерви та не відмовляється від намірів завдавати нових ударів по українських містах.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу про ключові напрямки дій ворога у найближчі місяці. За його словами, окупанти зосереджують основні зусилля на спробах проштовхнутися вглиб української оборони на сході.

Яка головна мета окупантів на сході

Як зазначив військовослужбовець, ключовою оперативно-стратегічною ціллю російських військ на найближчий час залишається Слов'янсько – Краматорська агломерація. Для реалізації цього задуму ворог намагається тиснути одразу з кількох напрямків.

З півдня найгарячіша точка, яка зараз є, – це Костянтинівка. Ворог тисне сьогодні на населений пункт, намагається дедалі глибше інфільтрувати особовий склад, для того аби створювати проблеми в наших тилах,

– наголосив Ткачук.

За його словами, окупаційні війська також намагаються протиснути Добропілля, щоб сформувати клешні навколо української оборони. Паралельно росіяни тиснуть з півночі з боку Лиману та зі сходу із Сіверського напрямку в бік Миколаївки.

Військовий про плани росіян на осінь: дивіться відео

Що означає осіння мобілізація в Росії та повітряний терор

Аби компенсувати втрати та зберегти темп наступу, Кремль планує залучити нові сили. Анонсовані мобілізаційні заходи ворога на осінь будуть спрямовані саме на підкріплення штурмів на Донеччині.

"Росіяни шукатимуть резерви, зокрема ті анонсовані мобілізаційні дії, які хочуть провести восени цього року, будуть спрямовані на те, аби посилити тиск на Слов'янсько – Краматорську агломерацію", – підкреслив Андрій Ткачук.

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Окрім боїв на лінії зіткнення, противник готує нові атаки по тилових містах України, зокрема по Києву. Особливо важкою ситуація залишається в прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Чернігівщині та Херсонщині, де загарбники свідомо тероризують цивільне населення за допомогою дронів та артилерії.