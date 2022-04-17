Плани щодо висадки десанту провалилися, – Арестович відповів, чи є ймовірність наступу з моря

Плани Росії щодо висадки десанту по лінії Миколаїв – Одеса повністю провалилися. Після потоплення крейсера "Москва" можна не хвилюватися.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Я не бачу ймовірності наступу з моря, тому що плани щодо висадки десанту по лінії Миколаїв – Одеса повністю провалилися, вони не справляться", – зазначив радник глави ОПУ.

За словами Арестовича, були певні повідомлення, що росіяни нібито хочуть висадити морський десант у Маріуполі, тобто зайти з боку порту, де українська сторона тримає оборону.

Російським адміралам не йметься. Подивимося, вийде у них це чи ні, тому що урок Бердянська також не треба забувати,

– зазначив радник глави ОПУ.

У Бердянську 24 березня Військово-морські сили України підірвали та знищили російський десантний корабель "Орск".

Арестович додав, що в окупантів є певні плани, однак українська сторона цьому протидіятиме.

Арестович відповів, чи є ймовірність наступу Росії з моря: дивіться відео