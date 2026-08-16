Не надто хоче мобілізації, – аналітик пояснив, які "переможні плани" виношує Путін

В Кремлі переконані, що минулорічна зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа була провальною, бо Росія не змогла довести, що здатна перемогти Україну до весни 2026 року. За планом Москви, наша країна "не мала пережити останню зиму". Однак цього не сталось. Через це "переможні" плани Кремля переносяться.

Про це 24 Каналу розповів політичний аналітик і публіцист Станіслав Бєлковський, зазанчивши, що якщо ситуація для Росії буде погіршуватись, зростає сценарій, коли оголосять мобілізацію. Однак найімовірніше, що це буде саме часткова мобілізація.

"Переможні плани Путіна"

Політичний аналітик пояснив, що в Росії указ про часткову мобілізацію діє з 2022 року, Путін його не скасовував. Зараз заходи щодо часткової мобілізації не проводяться, але щоб їх відновити, жодних нових юридичних актів не потрібно.

Крім того, вся інфраструктура для швидкої мобілізації готова вже як мінімум два роки. Тобто такого хаосу та безладдя, як восени 2022 року, не буде. Щоб Путіну поставити під рушницю кілька сотень тисяч людей, сьогодні достатньо кількох днів. І військкомати, репресивні органи, заборона на перетин кордону людьми, які підлягають мобілізації, діють прямо зараз.

Бєлквський про плани диктатора: дивіться відео

Однак поява військових з Північної Кореї свідчить, що Путін не надто хоче мобілізації. Це дуже болісні для Путіна заходи, які він намагатиметься всіляко уникнути. Так, мобілізація можлива, але сьогодні її ймовірність не близька до 100%. Втім, все залежатиме від ситуації на фронтах цієї осені,

– наголосив він.

Водночас прибуття 50 тисяч північнокорейських військових – це якраз, на думку Бєлковського, своєрідна заміна мобілізації. Очевидно, що російський диктатор планує продовжувати війну. Водночас Сили оборони досягли певних успіхів на фронтах, насамперед пов'язаних із побудовою нової технологічної платформи війни, де вирішальну роль відіграють роботи, зокрема безпілотники та штучний інтелект. Тому зараз Путін переносить свої "переможні плани" на весну 2027 року.

Експерт додав, що ще кілька років тому російський диктатор публічно сказав, що силами контрактників утримувати таку лінію фронту довго не можна. Якщо він матиме таке ж відчуття до кінця вересня – початку жовтня цього року, то він піде на часткову мобілізацію. Якщо ж він вважатиме, що перемагає, то не піде на такий крок.