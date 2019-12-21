Планы Кремля полностью провалены

Россия, Украина и ЕС в Берлине достигли принципиального согласия по транзитному договору через Украину.

Договор будет заключен – во всяком случае, вероятность этого стала довольно велика. Но потребуется еще несколько встреч для решения технических вопросов. Следующая пройдет уже сегодня в Минске. Именно поэтому никаких подробностей и основных положений контракта пока неизвестно. Главный параметр, конечно – минимальный гарантированный объем прокачки газа через Украину. От этого зависит наполняемость обходных маршрутов. А из этого параметра можно будет оценивать – когда именно они смогут окупиться, и окупятся ли вообще.

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