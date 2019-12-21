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      Аналітик і блогер.

      Планы Кремля полностью провалены

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      Транзиту газа через Украину быть! / Фото из открытых источников

      Россия, Украина и ЕС в Берлине достигли принципиального согласия по транзитному договору через Украину.

      Договор будет заключен – во всяком случае, вероятность этого стала довольно велика. Но потребуется еще несколько встреч для решения технических вопросов. Следующая пройдет уже сегодня в Минске. Именно поэтому никаких подробностей и основных положений контракта пока неизвестно. Главный параметр, конечно – минимальный гарантированный объем прокачки газа через Украину. От этого зависит наполняемость обходных маршрутов. А из этого параметра можно будет оценивать – когда именно они смогут окупиться, и окупятся ли вообще.

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      Прямо сейчас с 1 января украинский транзит может "полегчать" максимум на 15 млрд кубометров, которые пойдут через "Турецкий поток", хотя 15 млрд – это очень оптимистично, на такую мощность "Турецкий поток" будет выходить постепенно. Поэтому с нового года объемы украинского транзита изменятся мало. Весь вопрос – сколько можно будет перебрасывать на юг и на север после того, как многострадальные Потоки начнут работать.

      Более-менее понятно, что долг перед "Нафтогазом" Кремль все-таки признал и вчера Путин прямо сообщил, что гасить его будут. По всей видимости, Кремлю пришлось "подвинуться" и в других вопросах. К счастью для пропаганды, на этом не совсем удобном моменте теперь можно не заостряться, так как вчерашняя стрельба в центре Москвы неделю будет доминировать в информационной повестке, а потому легенду, как мы победили Европу и Украину в газовой войне, можно будет лепить не на коленке и не в условиях дефицита времени.

      Пока можно констатировать, что исходные планы Кремля на полное прекращение украинского транзита, о которых высшие менеджеры "Газпрома" и российское руководство заявляли еще в прошлом году, полностью провалены. Вопрос лишь в том – насколько.

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      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Газовий контракт Новини України Новини політики Нафтогаз Газпром Публікації
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