Вимушені страждати там далі: у ВМС сказали, чому Росія використовує аеродроми в Криму

Росія продовжує використовувати аеродроми у тимчасово окупованому Криму. Там у них часто трапляються "незаплановані проблеми".

Про це 24 Каналу розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, зауваживши, що окупанти використовують фактично 5 військових аеродромів в Криму. Але після усіх ударів два з них залишилися з мінімальною кількістю літаків. Їх там практично немає.

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Вони продовжать сидіти на цих аеродромах

Як наголосив Плетенчук, окупанти і надалі до останнього будуть використовувати ці аеродроми. У них є певні стратегічні та тактичні завдання, які вони можуть виконувати лише з тимчасово окупованого Криму.

Також є велика різниця у підходах у розробці літаків між країнами Заходу та Росією. Це створює проблеми для окупантів.

Наскільки мені відомо, в Росії взагалі заборонено зараз розробляти і ставити на озброєння одномоторні літаки. Має бути два. На Заході літаки мають один двигун, що зменшує його масу десь на 1,5 тонни. Але це дозволяє збільшити його радіус застосування. У них є утикання в конструктивні особливості техніки, які змушують їх і надалі використовувати наш Крим. Відповідно вони там вимушені страждати далі,

– зазначив Плетенчук.