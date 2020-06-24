Чергова порція плівок Деркача повинна була переконати українське суспільство, що Україна править не Кремль, що не мафія, чи не олігархат і не купа корупціонерів, які обплутали нашу країну, як павук, а американська колоніальна адміністрація.

Поэтому, не путинская Россия, через пятую колону и информационно-пропагандистскую империю Медведчука давит и эксплуатирует Украину, а внешнее управление в лице США, которое гораздо опаснее российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Даже сложившаяся в годы правления президента-олигарха Порошенко мощная пирамида элитной коррупции выглядит мелкой проблемой на фоне грозного американского негативного влияния на Украину.

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Где же центр управления Украиной?

Такой поворот дела, – смена акцентов национальной безопасности Украины, страшно нравится хозяину Кремля Путину и украинским олигархам. Оказывается, они не причем. Во всех бедах Украины виноваты американцы из посольства. Теперь армия больших и маленьких украинских чиновников-коррупционеров чувствуют себя единственными патриотами на этом "празднике жизни".

Но если бы США, действительно были хозяевами Украины, то разве бы они отдали так просто путинской России лучшие куски Украины в виде Крыма и Донбасса? Это не логично.

Скорее всего речь идет о совместном внешнем управлении Украиной со стороны России и США, которое сложилось с 2005 по 2014, с этого времени, когда слабовольный, но проамериканский президент Ющенко передал власть промосковской троице Януковичу-Азарову-Порошенко. Именно эта группа осторожно подготовила системные условия по оккупации части Украины Россией после Майдана в 2014 году. Поэтому, сейчас мы имеем дело с сильным перекосом, дисбалансом влияния США и России в пользу Кремля.

На самом деле, все эти годы американцы только теряли свое влияние на украинское общество и государственные структуры Украины.

А причиной является бездарная политика опоры на крайне низкий морально-политический и профессиональный украинский контингент влияния ( "соросята", борцы с коррупцией, лояльные чиновники и политики, "лещенковщина" и просто армия грантоедов по любому поводу).

Борьба продолжается

Поэтому, вскоре, после президентских выборов 4 ноября Вашингтону, независимо от того, кто победит или проиграет, придется активно заниматься украинской проблемой, чтобы восстановить свое былое влияние на внутреннею и внешнюю политику Украины. Для начала Америки придется восстанавливать баланс влияния США и России в Украине, который был нарушен во времена Януковича и Порошенко в пользу Кремля. Вот почему Кремль спешит закрепить свое превосходство в Украине за счет реализации позорных минских соглашений и "деукраинизации" политики президента Зеленского.

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Но проблема не в том, что Россия или США борются за господство над Украиной, а в том, что в самой Украине уже практически нет стимулов и политических сил, способных самостоятельно, без внешней помощи, справиться с тремя главными задачами выживания страны – освобождение оккупированных территорий, борьба с коррупцией и проведение радикальной социально-экономической реформы. Нам все равно придется опираться на открытую, интенсивную внешнюю помощь Запада и не важна как она будет называться в пропагандистских штампах противников Украины.