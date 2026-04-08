Занепокоєння через Аляску та злив вступу України до ЄС: що у нових "плівках Сіярто"

У мережі з'явились ще декілька записів розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто із його російським колегою Сергієм Лавровим. У розмовах угорець обговорював стратегію блокування вступу України до ЄС та висловлював занепокоєння щодо підсумків перемовин на Алясці.

Провели розслідування та опублікували "плівки Сіярто" журналісти видання VSquare.

Про що спілкувались дипломати?

Нещодавно опубліковані записи телефонних розмов є продовженням першої частини розслідування про контакти Лаврова та Сіярто впродовж 2023 – 2025 років. Тоді виявилось, що угорський міністр передавав Росії конфіденційну інформацію з ЄС та виконував вказівки свого російського колеги щодо виключення певних компаній чи фізичних осіб із санкційних списків ЄС.

Важливо! Петер Сіярто прокоментував злив його розмов із Лавровим, мовляв, ситуація є перебільшеною. Він зауважив, що його розмови постійно перехоплюються іноземними спецслужбами та журналістами й водночас заявив, що позиція Угорщини щодо санкцій залишається незмінною вже кілька років. За його словами, санкційна політика Євросоюзу давно провалилась і має більші наслідки для ЄС, аніж для Росії.

У нових плівках стає відомо, що міністр МЗС Угорщини обговорював із Лавровим питання вступу України до ЄС, санкції проти Росії та перебіг зустрічі на Алясці.

Так, 2 липня 2024 року, у день візиту Віктора Орбана до Києва, Сіярто зателефонував своєму "дорогому другу" з Росії, аби повідомити про візит, а Лавров, своєю чергою, цікавився деталями "компромісу, досягнутого з ЄС щодо початку переговорів про вступ України".

Тоді російський міністр попросив Сіярто надіслати документ із відповідним рішенням. На що угорець пообіцяв переслати його через посольство у Москві. Точний документ не вказано, втім високопоставлений чиновник ЄС стверджує, що йшлося про рамковий документ для переговорів.

Чиновник припускає, що Лавров попросив Сіярто надіслати йому документ, який і так був публічним, "щоб оцінити готовність агента виконувати накази або виконувати завдання".

Під час розмови 17 червня того ж року угорський міністр пообіцяв своєму колезі допомагати в просуванні питання російської нацменшини в Україні – саме це питання було для Росії приводом для війни.

Сіярто детально розповідав про свої переговори із ЄС щодо 11 пунктів Угорщини та відновлення раніше наданих прав. Лавров натомість знову зосередився на питанні України, мовляв, невиконання вимог Кремля щодо них може стримати або навіть зірвати процес вступу України до ЄС.

У відповідь угорський міністр сказав, що Рада Європи керується принципом поваги до прав меншин, і "один день це ваша меншина, а наступного дня – наша".

Ще один дзвінок відбувся після саміту лідерів США та Росії на Алясці. Сіярто зауважив, що зустріч проведена без участі ЄС та України, викликала занепокоєння серед європейських лідерів.

Також угорський міністр, стурбований скасуванням обіду між Трампом та Путіним, намагався дізнатись результати переговорів.

Він цікавився, чи не стало це "сигналом поганого настрою чи розчарування між сторонами", і чи дійсно "все пройшло так, як показують ЗМІ".

Тоді Лавров запевнив свого колегу, що спільну трапезу насправді не скасовували, додавши із іронією, що "обід – це не те, що мені б дуже хотілося, знаючи американське гастрономічне мистецтво".

Окрему увагу журналістів-розслідувачів привернув дружній тон спілкування. Наприкінці однієї з розмов Лавров каже: "Усього найкращого, друже", а Сіярто відповідає: "Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг".

Що стало відомо з попередніх опублікованих плівок?