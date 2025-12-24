Нафтові плями з'явилися на 2 пляжах в Одесі: там знайшли загиблих птахів

На узбережжі Одеси зафіксували ймовірне забруднення в районі пляжів Дельфін та Ланжерон. Там виявили плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Що відомо про інцидент?

У середу, 24 грудня, на узбережжі Одеси в районі пляжів Дельфін та Ланжерон було помічено темні плями невідомого походження, які можуть мати нафтову природу. Крім того, на березі виявлено загиблих птахів.

Наразі розміри забруднення та його походження встановлюється. На місце події вже виїхали представники екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Додаткову офіційну інформацію обіцяють надати після отримання висновків експертів.

