Міські пляжі Києва перевірили на можливість комфортного та безпечного відпочинку на них. Наразі купатися можна на дев’яти пляжах, ще на чотирьох цього не рекомендують, а на одному – категорично заборонили.

За результатами проведених лабораторних досліджень проб води оновили поточні статуси муніципальних пляжів Києва, повідомили у фейсбуці КП "Плесо". Радимо ознайомитися Де покупатися в Києві: список відкритих та закритих басейнів Залежно від стану води пляжам присвоїли один із трьох можливих статутів. Зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивісили на таких пляжах: "Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Центральний";

"Троєщина";

"Чорторий";

"Галерний". Жовтий прапор, який означає, що купатися тимчасово не рекомендовано, на пляжах: "Райдуга";

"Тельбін";

"Вербний";

"Пуща-Водиця". Червоний прапор, який означає, що купатися заборонено Встановили на пляжі "Передмістна Слобідка". Причина: там зафіксували відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми. Читайте також Чи реально в Україні знайти безлюдні пляжі та дешеве житло: секрети туристки Якими були результати попередніх досліджень Мер Києва Віталій Кличко 13 липня повідомив, що міська влада не рекомендує купатися на всіх пляжах столиці.

Усе через сильні дощі, які пройшли в Києві. Після них виявили завищені показники кишкової палички.

Для повернення показників до нормального значення потрібно було 3 – 4 дні.