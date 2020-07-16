На яких пляжах Києва можна купатися: список
Міські пляжі Києва перевірили на можливість комфортного та безпечного відпочинку на них. Наразі купатися можна на дев’яти пляжах, ще на чотирьох цього не рекомендують, а на одному – категорично заборонили.
За результатами проведених лабораторних досліджень проб води оновили поточні статуси муніципальних пляжів Києва, повідомили у фейсбуці КП "Плесо".
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Залежно від стану води пляжам присвоїли один із трьох можливих статутів.
Зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивісили на таких пляжах:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Центральний";
- "Троєщина";
- "Чорторий";
- "Галерний".
Жовтий прапор, який означає, що купатися тимчасово не рекомендовано, на пляжах:
- "Райдуга";
- "Тельбін";
- "Вербний";
- "Пуща-Водиця".
Червоний прапор, який означає, що купатися заборонено
Встановили на пляжі "Передмістна Слобідка". Причина: там зафіксували відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.
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Якими були результати попередніх досліджень
- Мер Києва Віталій Кличко 13 липня повідомив, що міська влада не рекомендує купатися на всіх пляжах столиці.
- Усе через сильні дощі, які пройшли в Києві. Після них виявили завищені показники кишкової палички.
- Для повернення показників до нормального значення потрібно було 3 – 4 дні.