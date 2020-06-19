Міські пляжі у Києві вже відкрили для купання. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів дала на це дозвіл.

Пляжі столиці відкрили

Міські пляжі столиці відкрили для купання, заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку без купання,

– повідомив Кличко.

За його словами, з детальним списком можна ознайомитися на сайті комунального підприємства "Плесо".

Мер Києва зазначив, що воду перевірили лабораторно. Дослідили якість питної води в фонтанчиках на пляжах. Усе відповідає вимогам.

Оновлення пляжів та їхні міжнародні нагороди

Також Кличко нагадав, що за останні кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Вони стали зручнішими для людей з інвалідністю.

Також зросла кількість київських пляжів, які отримали міжнародну нагороду "Блакитний прапор". Це означає, що вони відповідають понад 30-ти критеріям якості та безпеки.

Кличко наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся, тому потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери.

Важливо! Раніше купатися на міських пляжах Києва було заборонено, оскільки не було дозволу Держпродспоживслужби. Однак люди часто порушували карантинні обмеження.

Як дотримуються заходів безпеки у КП "Плесо"

Для запобігання поширенню COVID-19 працівники дезінфікують двічі на день

лави для сидіння;

кабінки для переодягання;

душі;

дитячі та спортивні майданчики.