Пляжі Києва відкрили для купання
Міські пляжі у Києві вже відкрили для купання. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів дала на це дозвіл.
Пляжі столиці відкрили
Міські пляжі столиці відкрили для купання, заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.
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Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку без купання,
– повідомив Кличко.
За його словами, з детальним списком можна ознайомитися на сайті комунального підприємства "Плесо".
Мер Києва зазначив, що воду перевірили лабораторно. Дослідили якість питної води в фонтанчиках на пляжах. Усе відповідає вимогам.
Оновлення пляжів та їхні міжнародні нагороди
Також Кличко нагадав, що за останні кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Вони стали зручнішими для людей з інвалідністю.
Також зросла кількість київських пляжів, які отримали міжнародну нагороду "Блакитний прапор". Це означає, що вони відповідають понад 30-ти критеріям якості та безпеки.
Кличко наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся, тому потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери.
Як дотримуються заходів безпеки у КП "Плесо"
Для запобігання поширенню COVID-19 працівники дезінфікують двічі на день
- лави для сидіння;
- кабінки для переодягання;
- душі;
- дитячі та спортивні майданчики.