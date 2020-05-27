Пляжі у Києві не відкриються 1 червня: причина

Пляжі у Києві не зможуть розпочати свою роботу 1 червня, як планувалося. Все через те, що вони повинні отримати санітарні паспорти.

Процедура отримання санітарних паспортів столичних пляжів триватиме 7 – 10 днів. Про це повідомив головний санітарний лікар столиці Олег Рубан, передає "РБК-Україна".

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Тому позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня. За словами Рубан, зараз Держспоживслужба й Управління з надзвичайних ситуацій ведуть обстеження 14 пляжних зон столиці. Зокрема, дна водойм та питної води. За результатами досліджень пляжам мають видати санітарний паспорт. Без нього пляжі не відкриють.

Всі ці заходи вже розпочали, вони можуть проводитися 7 – 10 днів. Тому можемо говорити, що у найбільш перспективному варіанті відкриття пляжів відбудеться у 7 – 10 числах,

– заявив Рубан.

Він додав, що воду у водоймі можна випробовувати лише після температури 17 – 18 градусів. Сьогодні ж ця температура складає 13 – 14 градусів.

Чи безпечно купатися

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.

Ляшко наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. Ляшко зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

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Чи будуть якісь обмеження на пляжах

Міністерство надало рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.