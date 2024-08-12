Про людей не думають: у Сочі росіяни розмістили ППО просто на пляжі

В Сочі окупанти вирішили поставити російську систему ППО "Панцирь-С1". Її розмістили прямо на пляжі, де відпочивають люди.

Російські системи виявили агенти руху опору "АТЕШ". Зокрема, зафіксовано розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.

Дивіться також "Ми туди вже заходимо": Буданов сказав, як повернути Крим і чому це легше, ніж у випадку Донбасу

Окупанти бояться ударів

Агенти у підтвердження своїх слів опубліковали фото зенітного ракетного комплексу.



Росіяни розмітили ППО на пляжі / Фото "Атеш"

"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", – ідеться в повідомленні.



Окупанти вирішили поставити "Панцир" біля зони відпочинку / Фото "Атеш"



Мова про російську систему "Панцир" / Фото "Атеш"

Партизани підкреслили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.

До слова, українські військові знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" окупантів у Херсонській області. Його вартість приблизно – 15 мільйонів доларів. Тож, розміщуючи комплекс просто посеред пляжу, росіяни не думають про безпеку місцевих відпочивальників.