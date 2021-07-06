Де в Україні не варто купатися
Зокрема, під забороною для купання опинилася низка відомих київських водних локацій. Відпочивальникам там рекомендують проводити час лише на 3 пляжах: "Вербне", "Пуща-Водиця" та "Галерний".
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Де у Києві купатися не рекомендують
Відповідно до хімічних показників, у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують людям відмовитися від відпочинку на таких пляжах:
- "Венеція";
- "Молодіжний";
- "Дитячий";
- "Передмістна Слобідка";
- "Золотий";
- "Веселка";
- "Центральний";
- "Тельбін";
- "Райдуга";
- "Чорторий";
- "Троєщина".
В Україні станом на 2 липня радять не відвідувати такі річкові пляжі:
- Буковина: чернівецький міський пляж;
- Чернігівська область: міський пляж у місті Притуки;
- Хмельницька область: міський пляж у місті Старокостянтинів;
- Тернопіль: тернопільський міський пляж;
- Рівне: міський пляж;
- Рівненська область: пляж "Обарів-Інвест" у селі Обарів;
- Полтава: пляж Подільського району, "Плесо", пляж Шевченківського району, пляж Київського району;
- Полтавська область: центральний міський пляж у місті Кременчук;
- Миколаївська область: міський пляж у Новій Одесі, "Райдуга" у Первомайську;
- Луганська область: міський пляж у Старобільську;
- Запоріжжя: пляж "Правий берег";
- Запорізька область: пляж "Сонячний" в Енергодарі;
- Житомирська область: "Пляжний" у Бердичеві, міський пляж імені Максима Горького у Коростені;
- Дніпропетровська область: Дитячий пляж КП ККП у Новомосковську;
- Волинська область: міський пляж у Ковелі.
В Україні станом на 2 липня радять не відпочивати на таких морських пляжах:
- Херсонська область: міський пляж у Чорноморську;
- Миколаїв: пляжі "Чайка" та "Прибій";
- Донецька область: пляжі "Лівобережний", міський пляж Приморського району, "Піщаний" у Маріуполі, пляж громадський Мелекінської сільської ради у селі Мелекіне, громадський пляж у селі Юріївка, пляж громадський селища міського типу Ялта.
- Одещина: пляжі у Центральному та Сонячному районах Затоки.