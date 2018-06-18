Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги

Кращі річкові та озерні пляжі Києва і відкриті басейни столиці, де можна купатись цього року та весело провести час! Ми оцінили чистоту, вивчили інфраструктуру навколо і, звичайно ж, ціни. У нашому списку кожен знайде щось для себе!

До відпустки ще далеко, а міська спека мучить вже? Розуміємо! Саме тому варто пошукати кращі варіанти відпочинку біля води. Список місць, де можна купатися в Києві та скільки це буде коштувати – далі в матеріалі.

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Пляжі Києва на Дніпрі

Звісно ж, Київ славиться Дніпром! На березі цієї могучої річки чимало чудових місць для відпочинку.

Пляж "Центральний"

Де: метро "Поштова площа", Труханів острів

Ціна: безкоштовно





Де можна купатися в Києві 2018 – Труханів острів

Почнемо з пляжу в самому центрі столиці. Щоб потрапити сюди, вам треба лише перейти Пішохідний міст на Труханів острів і ви на місці! Основні переваги: тут дуже гарна природа, є багато місця для пікніків, зовсім поруч центр. На території є безліч кафе з їжею, напоями на різні смаки і гаманці. Також тут є абсолютно безкоштовні душові кабінки та місця для переодягання. Працює туалет. Тут відносно чисто, є достатньо смітників. Основна фішка: парашутна вишка! Вода не найчистіша, але епідеміологи на спалах не б’ють, тож можна купатися.

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Пляж "Золотий"

Де: метро "Гідропарк", міст Патона

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2018 – пляж "Золотий"

Любите відпочивати з мінімальною кількістю людей? Тоді вам на пляж "Золотий". Сюди важко добратися, тож людей тут завжди менше. Треба доїхати до станції метро "Гідропарк" і йти у зворотний бік від Венеціанського мосту до мосту Патона. До речі, тут значно чистіше, ніж на інших річкових пляжах Києва. Це стосується і води, і чистого золотого пісочку. Основні переваги: незабутній краєвид на Києво-Печерську лавру! Тут немає кафе чи розваг, тож не забудьте взяти перекус із собою. Але для вас обладнані туалет, кабінки для переодягання і навіть медичний пункт.

Пляж "Дитячий"

Де: метро "Гідропарк", міст Венеціанський

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2018 – пляж "Дитячий"

Сюди потрапити дуже легко. Пляж розташований зовсім поруч зі станцією метро. Основні переваги: пляж розрахований для відпочинку з дітьми, тут чиста вода і пісок (наскільки це можливо в мегаполісі), плавний спуск у воду. Також на прокат можна взяти парасолю, шезлонги і засоби для плавання малечі: м’ячі, круги, рятувальні жилети. За безпеку дітей теж можна не хвилюватися, адже тут працюють рятувальники. Поруч безліч закладів харчування. Єдине, що пляж доволі маленький, тож тут багатолюдно і важко знайти місце в тіні.

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Пляжі Києва на озері

Але не Дніпром єдиним. У Києві є безліч озер. Чимало з них обладнані гарними пляжами для відпочинку.

Озеро у Пущі-Водиці

Де: Святошинський район, Пуща-Водиця

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2018 – озеро у Пущі-Водиці

Почнемо з чарівного пляжу у Святошинському районі. Сюди важко і довго їхати, але воно того варте! Адже саме тут ви може відпочити у спокої і насолодитися свіжим повітрям. Це і є основною перевагою пляжу. Зі стандартних зручностей: туалет, кабінки для переодягання, смітники. Є шезлонги. До речі, тут в оренду можна взяти човен чи катамаран. Поруч є кафе, але тут нема такого широкого вибору харчування, як на центральних пляжах. Тож можна взяти перекусити щось із собою.

Озеро Тельбін

Де: Березняки, метро "Лівобережна", "Дружби народів"

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2018 – озеро Тельбін

Пропонуємо вам також відвідати озеро, відоме з часів Середньовіччя! У Дніпровському районі в житловому масиві Березняки розташоване мальовниче озеро Тельбін. Тут доволі чистий піщаний пляж, є також невеличкий платний на траві з шезлонгами. Є рятувальники, кабінки для переодягання. Також можна взяти на прокат човни і катамарани. Поруч безліч вуличної їжі, кафе та ресторанів. Навколо багато спортивних майданчиків для різних видів спорту. Основна фішка: минулого року встановили прекрасний світловий фонтан прямо на воді.

Озеро Вербне

Де: метро "Оболонь"

Ціна: безкоштовно



Де можна купатися в Києві 2018 – озеро Вербне

Це просто знахідка для людей, які мріють про відпочинок на природі! Озеро Вербне розташоване поміж безлічі дерев, тут спокійно і свіжо навіть у пекельну спеку. Вода достатньо чиста. До речі, тут чимало рибалок. Для риболовлі або активного відпочинку можна орендувати човни і катамарани. Є місце для переодягання. Але тут немає шезлонгів і кафе. Тож збираючись сюди, не забудьте пледи, парасолі і обід.

Відкриті басейни у Києві

Якщо ж у вас виникають сумніви щодо чистоти води у природних водоймах – пропонуємо вам відпочинок біля відкритих басейнів.

Басейн на ВДНХ

Де: ВДНХ

Ціна: коливається залежно від дня тижня. Найдорожче на вихідних – 130 гривень для дорослих та 65 гривень для дітей (за годину)



Де можна купатися в Києві 2018 – басейн на ВДНХ

Сюди радимо їхати всією родиною. Адже, окрім 25-метрового басейну для дорослих, тут є окремий басейн для малюків. Поруч майданчик для волейболу. Безліч закладів харчування. Зручні шезлонги з парасольками. Зрозуміло, туалети, кабінки для переодягання. Основна перевага зрозуміла сама собою: зручне добирання та невелика ціна.

City Beach Club

Де: дах ТЦ Ocean Plaza, метро Либідська

Ціна: залежно від події. Детальніше



Де можна купатися в Києві 2018 – City Beach Club

Мрієте про Ібіцу? City Beach Club, звісно ж, не замінить відпочинку на популярному іспанському курорті. Але максимально наблизить до мрії! Шикарний басейн на даху (дитячий і дорослий окремо), зручні шезлонги, бар. Вночі тут проводять круті вечірки. Основна перевага: зручне розташування, цікава розважальна програма. Окрім стандартного шезлонгу, тут можна орендувати навіть ліжко! Ідеальні декорації для Instagram'у :)

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Sky Family Park

Де: проспект Генерала Ватутіна

Ціна: залежно від дня і того, що буде проходити на території – детальніше про ціни



Де можна купатися в Києві 2018 – Sky Family Park

Це найбільший відкритий басейн у Києві. 1500 квадратних метрів прохолоди! Глибина – від 10 до 180 сантиметрів. Тож поплавати тут зможуть і дорослі, і малюки. Оренда атрибутів відпочинку оплачується окремо, але вибрати є з чого. Також поруч безліч активних розваг як для дорослих, так і для дітей. Є бар з гриль-меню, тож перекусити буде де.



Пляжі та басейни Києва на карті, де можна купитись у 2018

Редакція 24 Каналу бажає вам веселого і приємного відпочинку!