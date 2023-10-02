ПМ-В на базі IVECO: Validus Special Auto вперше представила унікальну піротехнічну машину

Найбезпечнішу піротехнічну машину важкого типу ПМ-В на базі IVECO представила компанія Validus Special Auto на офіційній сторінці у фейсбуці.

За допомогою функціональних можливостей ПМ-В розмінування українських територій та ліквідація великих уламків ворожих ракет відбуватимуться набагато швидше та безпечніше для самих рятівників. Це унікальний автомобіль для розмінування, який за якістю та надійністю не має аналогів в Україні.

Цей транспорт в умовах війни на вагу золота, кажуть розробники, оскільки ворог щільно мінує усе на окупованих територіях.

ПМ-В важкого типу укомплектовані найсучаснішим обладнанням, яке є у світі для рятувальників, для піротехніків, для пожежників. Ми показуємо те, що ми можемо робити краще як український виробник, і ми цим і дивуємо тих самих наших європейських колег,

– розповідає засновник компанії Validus Special Auto Андрій Нагорний.

Validus Special Auto перша в Україні переобладнала таке спецавто.

Одна з найважливіших переваг ПМ-В – це здатність завдяки спеціальному гідравлічному маніпулятору підіймати важкі конструкції в межах 6 000 кілограмів. Сумарно може перевозити понад 1 тонну вибухонебезпечних предметів та має відкидний дах. У разі розриву ВНП завдяки такому даху вибухова хвиля направлена вверх, що допоможе мінімізувати пошкодження на дорозі, якщо автомобіль рухається.

Унікальна піротехнічна машина: Фото Validus Special Auto

Це не єдина розробка таких спецавто, загалом компанія займається розробкою та виготовленням транспорту для рятувальників та спеціальних підрозділів. Детально оглянути автомобіль можна за посиланням.

Зрозуміло, що під час перевезення ВНП існує велика небезпека для рятівників. Тому ми створили повністю броньовані кабіну і кузов із 4-м і 6-м класом захисту відповідно. Завдяки цьому ДСНС захищена під час транспортування ВНП. Всередині авто добре укомплектоване та має різне необхідне обладнання, наприклад: освітлювальні прилади, ліхтарі, малогабаритну електростанцію, сигнально-гучномовну установку, пневматичний інструмент, спеціальні сейфи для перевезення ВНП та засобів підриву та інше. За допомогою них ПМ-В організовує радіозв'язок на дальність до 20 кілометрів, деформує та розширює вузькі отвори у завалах і конструкціях. Крім того, є засоби для індивідуального бронезахисту, захисту органів дихання та шкіри та надання домедичної допомоги,

– розповів начальник відділу реалізації Validus Special Auto Юрій Хома.

Під час виготовлення цієї машини розробники постійно радилися із рятувальниками і враховували всі їхні побажання. Наразі попит на ПМ-В дуже високий, оскільки завдань дуже багато. Як повідомляє Президент Володимир Зеленський, на сьогодні в Україні мінами та ворожими снарядами забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів. Це вдвічі більше, ніж площа Австрії, а орієнтовна вартість гуманітарних робіт з розмінування території складає 37 мільярдів доларів.

Дана техніка може впоратись не тільки з надскладним завданням з розмінування, а й виконати найголовніше – зберегти життя рятувальникам.