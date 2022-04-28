По Миколаєву вгатили "Смерчами": снаряди попадали на дитмайданчики

Російські окупанти не припиняють обстріли Миколаєва. Російські військові в чергове завдали удару по місту з використанням системи "Смерч".

Після обстрілу багато пошкоджень

Про обстріл Миколаєва 28-го квітня повідомила пресслужба оперативного командування "Південь". Унаслідок ворожого удару пошкоджені будинки, автівки та магазини.

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Повідомляється, що після обстрілу касетні боєприпаси попадали на дитячі майданчики. Інформацію про потерпілих наразі уточнюють.

По Миколаєву знову завдано удар реактивними системами залпового вогню "Смерч". Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір'я навчального закладу. Інформація про потерпілих уточнюється,

– йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні "Південь" також показали наслідки обстрілів росіян.

Відео наслідків обстрілів російських військових

Яка ситуація у Миколаєві

Російські військові не вперше обстріляли Миколаїв зі "Смерчів". Унаслідок обстрілу, який відбувся 25-го квітня, на жаль, загинув місцевий мешканець.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що влада міста чекає нового штурму від росіян. Він розповів, що Росія через окупований Крим перекидає зброю та військові ресурси.

Через російську агресію в місті відсутнє водопостачання. Воду людям доставляють цистернами.

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