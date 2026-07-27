"По-перше, люди": Нацгвардія продовжує кампанію новим повідомленнями про людяність, гумор і дію

Національна гвардія України презентує другу хвилю іміджевої кампанії "По-перше, люди". Новий етап розвиває ідею першої хвилі та показує, що людяність проявляється не лише в емоціях чи підтримці, а й у щоденній роботі, професійному розвитку, взаємній довірі та, особливо, гуморі.

Про це йдеться у пресрелізі НГУ, пише 24 Канал.

Що відомо про другу хвилю кампанії "По-перше, люди" від НГУ?

Друга фаза кампанії складається з серії візуальних макетів, створених на основі реальних висловлювань військовослужбовців Національної гвардії, та відеоролика.

Ідея рекламних сюжетів базується на контрасті між звичайними людськими проявами та військовою професією:

"Стукаємо по дереву – б'ємо по ворогу";

"Макарони альденте – ворог well done";

"Пишемо емоційно – діємо прицільно";

"Віримо в "на щастя" – працюємо на ураження".



Приклад візуалізації кампанії "По-перше, люди" / Фото пресслужби НГУ

Ці антитези демонструють головну ідею кампанії: військовий може залишатися людиною, не втрачаючи професійності та бойової ефективності.

Ми продовжуємо говорити про Національну гвардію мовою самих гвардійців. Їхні історії, жарти, звички й ставлення до служби найкраще показують, що людяність і професіоналізм не протистоять одне одному. Саме люди створюють силу підрозділу, а сильний підрозділ здатний ефективно виконувати бойові завдання,

– зазначив начальник відділу стратегічних комунікацій НГУ Дмитро Образцов.

На відміну від першої хвилі, яка знайомила аудиторію з основною ідеєю через короткі контрастні повідомлення, другий етап додає голоси самих військовослужбовців. Вони декларують та демонструють цінності, підкріплені власним досвідом.

"Інформаційна кампанія “Нацгвардія. По-перше, люди” отримала своє продовження. У новому етапі ми ще глибше розкриваємо історії гвардійців, показуючи, як їхні людські якості стають основою військової сили. Наші сюжети побудовані на простих, але дуже впізнаваних контрастах. Гвардійці, як і всі люди, можуть вірити в прикмети, але найбільше – вірять у себе. Можуть мати свої забобони та історії, але щодня працюють на захист України. Не стримуються в емоціях, коли надсилають повідомлення ворогові, але чіткі і зосереджені в бойовій роботі. Саме так ми хотіли показати, що людяність і військова рішучість не суперечать одна одній – вони існують поруч і разом формують справжній характер українського воїна", – зазначив речник НГУ Руслан Музичук.

Особливістю другої хвилі стала легка самоіронія, яка природно існує всередині військового середовища. Вона не применшує серйозності служби, а навпаки – показує внутрішню силу людей, які навіть у складних умовах не втрачають почуття гумору та людського ставлення одне до одного.

Коли ми працювали над кампанією, хотілося не просто створити ще одну військову рекламу. Нашим завданням було показати Національну гвардію такою, якою її побачили ми самі. Після дня, проведеного з гвардійцями, стало зрозуміло: головне тут – не форма чи техніка, а люди. Саме це відчуття ми й перенесли у другий етап кампанії,

– зазначив креативний директор агенції Dentsu Creative Ukraine Дмитро Болсуновський.

Друга хвиля кампанії поширюватиметься у цифрових каналах Національної гвардії України та соціальних мережах у форматі відеороликів, коротких Reels і серії візуальних матеріалів.

"Найбільше мене вразили самі люди. Ми спілкувались із гвардійцями під час знімань і побачили дуже здорову атмосферу взаємної поваги, підтримки та професіоналізму. Це не потрібно було вигадувати чи грати – достатньо було просто дати можливість людям бути собою перед камерою", – зазначив режисер та оператор BAZA Production Еміль Бахтиєв.

Кампанія "По-перше, люди" є частиною оновленої комунікаційної платформи Національної гвардії України.