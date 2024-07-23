В Україні була повітряна тривога через зліт МіГ: була також загроза атаки "Шахедів"
По всій Україні пізно вночі 22 липня почали лунати сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К. В деяких регіонах також була загроза удару "Шахедів".
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
В регіонах оголосили відбій, минула загроза атаки "Шахедів". Ракета змінила напрямок руху! Летить через Шостку курсом на Глухів, Відбій загрози по МіГ-31. В більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги. Однак все ще зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Ракета рухається в напрямку Прилуцького району Чернігівщини. В Повітряних силах попрохали жителів Конотопу терміново пройти в укриття. Ракета через Сумщину. Курс – західний. ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумській області. Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К, Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. В Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину Напрямок – Чернігівська область.
– ідеться в повідомленні ПС.
– ідеться в повідомленні ПС.
В ПС попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
В регіонах оголосили відбій, минула загроза атаки "Шахедів".
Ракета змінила напрямок руху! Летить через Шостку курсом на Глухів,
Відбій загрози по МіГ-31. В більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.
Однак все ще зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Ракета рухається в напрямку Прилуцького району Чернігівщини.
В Повітряних силах попрохали жителів Конотопу терміново пройти в укриття.
Ракета через Сумщину. Курс – західний.
ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумській області.
Вся Україна – ракетна небезпека.
Зафіксовано зліт МіГ-31К,
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
В Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину
Напрямок – Чернігівська область.