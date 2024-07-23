В Україні була повітряна тривога через зліт МіГ: була також загроза атаки "Шахедів"

23 липня 2024, 00:00
Читать новость на русском

По всій Україні пізно вночі 22 липня почали лунати сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К. В деяких регіонах також була загроза удару "Шахедів".

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

00:55, 23 липня

В регіонах оголосили відбій, минула загроза атаки "Шахедів".

00:25, 23 липня

Ракета змінила напрямок руху! Летить через Шостку курсом на Глухів,
– ідеться в повідомленні ПС.

00:20, 23 липня

Відбій загрози по МіГ-31. В більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Однак все ще зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

00:14, 23 липня

Ракета рухається в напрямку Прилуцького району Чернігівщини.

00:11, 23 липня

В Повітряних силах попрохали жителів Конотопу терміново пройти в укриття.

00:08, 23 липня

Ракета через Сумщину. Курс – західний.

00:04, 23 липня

ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумській області.

23:57, 22 липня

Вся Україна – ракетна небезпека.

Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– ідеться в повідомленні ПС.

23:49, 22 липня

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
В ПС попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

23:15, 22 липня

В Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину

Напрямок – Чернігівська область.

Автор: Ірина Марціяш