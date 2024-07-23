В Україні була повітряна тривога через зліт МіГ: була також загроза атаки "Шахедів"

По всій Україні пізно вночі 22 липня почали лунати сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К. В деяких регіонах також була загроза удару "Шахедів".

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.