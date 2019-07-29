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      По десять хвилин на кожного: московський суд виніс вирок 18 кримським татарам

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      Суд Москві виніс рішення щодо кримських татар, які влаштували мітинг на Красній площі на початку липня. Так, кожному затриманому присудили адміністративне покарання у вигляді штрафу 20 тисяч рублів.

      Про це повідомив їх адвокат Костянтин Андрєєв у прґямому ефірі 24 каналу.

      До теми: "Зупинити зникнення людей у Криму": мітинг під російським посольством

      За його слова, суд розпочався о 10 ранку. Були присутні декілька адвокатів. "Було задоволено лише одне клопотання – уривок відеозапису, яку зробив один із учасників акції. Але це нічого не дало. Видно, що результати судового засідання заготовлені наперед", – наголосив Андрєєв.

      Цікаво, що кожному з підсудних вирок оголосили приблизно за 10 хвилин. 

      1. 10:00 – Таірову Р.
      2. 10:10 – Абдуллаєву Е.
      3. 10:30 – Гаврікову А.
      4. 10:40 – Усеінову К.
      5. 10:50 – Ібраімову Н.
      6. 11:00 – Бейтуллаєву Р.
      7. 11:10 – Абдуразакову О.
      8. 11:20 – Аппазову З.
      9. 11:30 – Джелялову Р
      10. 11:40 – Ізмайлову Е.
      11. 11:50 – Джемілєву М.
      12. 12:00 – Сайфулліну І.
      13. 14:00 – Камілову Р.
      14. 14:20 – Ахаєву М.
      15. 14:30 – Хощу О.
      16. 15:10 – Рустамову Е.
      17. 15:20 – Алієву Е.

      "Максимальне покарання за даною статтею – адміністративне порушення у вигляді 20 тисяч рублів штрафу. У разі повторного порушення може загрожувати кримінальна справа", – додав адвокат. 

      Засідання суду щодо кримський татар /Фото зі сторінки
      Засідання суду щодо кримський татар / Фото зі сторінки "Кримська солідарність"

      За словами Андрєєва, кримських татар звільнили одразу в день затримання. Вони всі поїхали додому, але на засіданні 29 липня їх представляли адвокати, тому активісти тепер зобовязані оплатити штраф за два місяці, інакше проти них введуть жорстокіші санкції.

      Що відомо про мітинг кримських татар? 

      Татари протестували у Москві через переслідування з боку окупаційної влади в Криму. Річ у тім, що 11 липня в російській столиці відбувався розгляд апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказського суду у "справі Хізб ут-Тахрір".

      Що таке "Хізб ут-Тахрір"? Це міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали підготовку до насильного захоплення влади. Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років в колонії суворого режиму.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Судді Кримські татари Протести
      Джерело: 24 канал
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