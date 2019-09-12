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      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона

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      Николай Малинов
      Николай Малинов / Фото из открытых источников

      Тот факт, что председатель движения "Русофилы" Николай Малинов задержан в Болгарии за шпионаж в пользу Российской Федерации, сам по себе выглядит самым настоящим политическим анекдотом.

      Вот интересно, а что до задержания Малинова думали о движении "Русофилы" в правоохранительных органах Болгарии? Что в других странах думают о разнообразных русофилах, которые там шастают? О различных финансируемых из Москвы обществах соотечественников, газетах и прочих энтузиастах? Чем они, интересно, занимаются, как не попытками изменить геополитический курс своих стран, отмыванием российских денег и прочими важными делами и делишками.

      К теме: Болгария задержала российского шпиона

      Конечно, если бы Москва действовала для достижения своих целей через движение каких-нибудь русофобов, это выглядело бы куда более элегантно и потребовало бы если не полицейских, то по крайней мере интеллектуальных усилий. Но Кремль всегда обожал клятвы в верности. Вначале человек кровью должен расписаться в том, что он русофил, а потом его познакомят с Малофеевым, дадут денег и важные поручения.

      Присутствие во всей этой истории "православного олигарха" Константина Малофеева тоже вполне предсказуемо. Малофееву поручили окучивать славян, примерно как Пригожину – африканцев. Это все такие путинские шубы с барского плеча: тебе – Донбасс, тебе – Центральноафриканскую республику, обогащайтесь! Ну, в смысле, развивайте конструктивные отношения с братьями и друзьями. Поэтому болгарским спецслужбам даже и не нужно было искать Малофеева в схеме помощи и отмыва. Раз есть "Русофилы" – значит, есть Малофеев. Вот если бы оказалось, что болгарским русофилам помогает Пригожин, я мог бы написать целую аналитическую статью об изменении расклада сил среди путинских "смотрящих". Но нет там Пригожина, не его меню. Вместо аналитической статьи опять получается анекдот.

      Константина Малофеев
      Олигарх Константин Малофеев

      Хорошо известный нам всем анекдот, в котором Штирлиц в буденовке и с орденом Ленина на груди гуляет по бункеру Гитлера и удивляется, что его принимают за советского шпиона. Вот мы думали, что это анекдот, а российские спецслужбы на самом деле так работают с русофилами. И тот, кто считал, что в нашей жизни не будет ничего смешнее интервью не к ночи будь помянутой Симоньян о солсберецком шпиле, не раз еще будет посрамлен.

      Кто такой Константин Малофеев?Константин Малофеев – основатель инвестиционного фонда Marshall Capital Partners, собственник группы компаний "Царьград", член попечительского совета Лиги безопасного интернета. Его считают инициатором создания черных списков сайтов, содержащих запрещенную информацию. Киев, Евросоюз и США обвиняют его в финансировании сепаратистов на востоке Украины через его Фонд святителя Василия Великого.

      Автор: Виталий Портников

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Російська пропаганда Болгарія
      Джерело: ГРАНИ.ру
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