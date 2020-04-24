По справі Майдану провели слідчі експерименти зі свідками: які результати

Правоохоронці провели чотири слідчі експерименти по справах Майдану на вулиці Інститутській в Києві за участі свідків. У результаті уточнили місця розташування правоохоронців 20 лютого 2014 року під час розстрілів протестувальників.

Чотири слідчі експерименти провели прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів Майдану ДБР.

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Мова йде про кримінальне провадження за фактами організації умисних вбивств та завдання тілесних ушкоджень протестувальникам під час Революції Гідності.

Під час слідчого експерименту на вулиці Інститутській свідком уточнені відомості щодо місця розташування правоохоронців 20 лютого 2014 року на цій місцевості,

– йдеться у повідомленні.

Також вдалося з’ясувати обставини їхнього переміщення та місця, звідки вони стріляли.

По справі Майдану провели слідчі експерименти зі свідками

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, колишнього голови СБУ Олександра Якименка і його заступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.