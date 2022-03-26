Побачити Маріуполь і здохнути: азовці знищили ще частину російських окупантів - відео

26 березня 2022 , 06:46
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Джерело:

"Азов"

У блокадному Маріуполі полк "Азов продовжує нищити загарбників. Зі знімків дрона видно - російські окупанти несуть втрати.

Азовці продовжують нищити російських окупантів у Маріуполі. З дрону видно розтрощені вулиці міста та загиблих ворогів. 

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"Азов" продовжує нищити окупантів в Маріуполі – дивіться відео 

"Побачити Маріуполь і здохнути" – вирішила ще купка москалів. Азов продовжує нищити ворожу орду на вулицях міста,
– написали у полку. 

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Автор: Ярослава Прадід