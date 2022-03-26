Побачити Маріуполь і здохнути: азовці знищили ще частину російських окупантів - відео

У блокадному Маріуполі полк "Азов продовжує нищити загарбників. Зі знімків дрона видно - російські окупанти несуть втрати.

Азовці продовжують нищити російських окупантів у Маріуполі. З дрону видно розтрощені вулиці міста та загиблих ворогів.

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"Азов" продовжує нищити окупантів в Маріуполі – дивіться відео

"Побачити Маріуполь і здохнути" – вирішила ще купка москалів. Азов продовжує нищити ворожу орду на вулицях міста,

– написали у полку.

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