В Одеській області побили керівників національного природного парку "Тузлівські Лимани". На очільницю Ірину Вихристюк та її заступника Івана Русєва напали під час інспекції парку. У нападі звинувачують родину бізнесменів, які самовільно захопили територію заповідника.

Журналісти 24 каналу з'ясовували всі подробиці нападу на керівників національного парку на Одещині. Детальніше – читайте в матеріалі.

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На Івана Русєва та директорку парку Ірину Вихристюк скоїли напад на роботі. У цьому звинувачують місцевих підприємців, які також незаконно огородили спуск до моря.

Крім цього, у побитті брали участь не лише чоловіки. За словами очільниці національного парку, їй завдавала ударів жінка. "Вона у два рази більша, ніж я за комплекцією. Я в одній руці тримала телефон, щоб вона його не забрала і не пошкодила в іншій руці тримала її руку", – розповіла Ірина Вихристюк.

Директора заповідника зазначила, що нападниця схопила її за волосся і почала його рвати. В цей момент Ірина Вихристюк нагнулась і завдала їй трьох ударів у щелепу.

Фото нападників вже оприлюднили у соціальних мережах. За словами Ірини Вихристюк, родина підприємців огородила 30 гектарів Любашівського лісу зі спуском до моря. Вони поставили там шлагбаум та облаштували кемпінг.

За в'їзд підприємці беруть з відпочивальників кошти. Тому й напали на представників національного парку, тому що ті, мовляв, загрожують їхньому бізнесу.

Адвокат Максим Попов зауважив, що у підприємців, сім'ї Савченко, на сьогодні немає жодних документів, які б давали їм право перебувати на тій території. У них були псевдодокументи до 1 червня 2019 року. Після цього Держгеокадастр провів перевірку і констатував самовільне захоплення земельної ділянки, а також дав припис на його звільнення.

На сьогодні припис Держгеокадастру не виконується вже рік. Вони перебувають там незаконно,

– наголосив адвокат.

Законність кемпінгу у Лебедівці перевіряють у прокуратурі. Також там відкрили провадження через перешкоджання службовим обов'язкам та нанесення тілесних ушкоджень.

Що відомо про національний парк "Тузлівські лимани"

Національний природний парк "Тузлівські лимани" — це ланцюг з 13 лиманів у межиріччі Дунаю та Дністра. Загальна площа становить 206 квадратних кілометрів.

Кілька років тому екологи почали відновлювати ці території. Парк вражає не лише своїми краєвидами. Там можна побачити понад 40 видів рідкісних видів птахів.



Берег лиману Солоний на Одещині / Фото Вікіпедія



Рожеві пелікани в національному парку "Тузлівські лимани" / Фото Вікіпедія