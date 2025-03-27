ТЦК відреагував на інформацію про "побиття" мобілізованого на збірному пункті у Києві
- Київський міський ТЦК та СП спростував інформацію про нібито побиття мобілізованого на збірному пункті.
- Постраждалому надали першу допомогу й госпіталізували.
Напередодні у мережі поширили інформацію, що на збірному пункті Києва побили мобілізованого. У ТЦК вже відреагували.
Так, Київський міський ТЦК та СП спростував інформацію про побиття. Про це повідомляє 24 Канал.
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ТЦК про "побиття" мобілізованого на збірному пункті у Києві
26 березня ТЦК прокоментував відео й інформацію, яку поширюють у мережі, про нібито побиття на збірному пункті Києва мобілізованого.
Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що у похмільному стані після вживання напередодні алкоголю у даного громадянина стався напад епілепсії,
– заявили в ТЦК.
Наголосили, що це зафіксовано на записах камер спостереження. Окрім того, підтверджується свідченнями очевидців з-поміж мобілізованих громадян.
У ТЦК запевнили, що черговий медик збірного пункту, надав постраждалому першу допомогу. Також оперативно викликали швидку.
Лікарі якої встановили попередній діагноз – епілепсія, падіння. Даного громадянина госпіталізували до однієї з лікарень Києва. Загрози його життю і здоров'ю не має,
– зазначили в ТЦК.
Додали, для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії:
- Командування Сухопутних військ – 0800301937.
- Київський міський ТЦК та СП – 0660337817.
"Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність і утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень", – написали в ТЦК.
Що цьому передувало
- Напередодні в мережі з'явилася інформація, що у Києві на збірному пункті побили чоловіка.
- Племінниця заявила, що чоловік був "цілком цілий", пройшов огляд у Святошинському ТЦК і був "нормально придатною людиною". Також зазначила, що 24 березня чоловік був переданий на ДВРЗ.
- "На 18:30 він ще нормально спілкувався та домовлялися про передачу речей на 25.03.2025", – заявила племінниця мобілізованого.
- Також додала, що вже зранку рідних повідомили, що чоловік направлений в лікарню. Жінка заявила, що всі сліди "хочуть замести та зняти з себе відповідальність". За її словами, наразі триває слідство.