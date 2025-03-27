ТЦК відреагував на інформацію про "побиття" мобілізованого на збірному пункті у Києві

Напередодні у мережі поширили інформацію, що на збірному пункті Києва побили мобілізованого. У ТЦК вже відреагували.

Так, Київський міський ТЦК та СП спростував інформацію про побиття. Про це повідомляє 24 Канал.

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ТЦК про "побиття" мобілізованого на збірному пункті у Києві

26 березня ТЦК прокоментував відео й інформацію, яку поширюють у мережі, про нібито побиття на збірному пункті Києва мобілізованого.

Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що у похмільному стані після вживання напередодні алкоголю у даного громадянина стався напад епілепсії,

– заявили в ТЦК.

Наголосили, що це зафіксовано на записах камер спостереження. Окрім того, підтверджується свідченнями очевидців з-поміж мобілізованих громадян.

У ТЦК запевнили, що черговий медик збірного пункту, надав постраждалому першу допомогу. Також оперативно викликали швидку.

Лікарі якої встановили попередній діагноз – епілепсія, падіння. Даного громадянина госпіталізували до однієї з лікарень Києва. Загрози його життю і здоров'ю не має,

– зазначили в ТЦК.

Додали, для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії:

Командування Сухопутних військ – 0800301937.

Київський міський ТЦК та СП – 0660337817.

"Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність і утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень", – написали в ТЦК.

Що цьому передувало