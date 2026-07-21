Російську туристку побили у Грузії після конфлікту на весіллі: інцидент спричинив протести

У Грузії резонансний конфлікт між російськомовними туристками та гостями весілля переріс у масштабний суспільний скандал. Після бійки поліція затримала нападника, однак інцидент викликав хвилю протестів у Тбілісі, де учасники виступили проти російської присутності в країні.

Про це пише Civil Georgia.

Що сталося в готелі Agarani Estate?

Інцидент стався в готелі Agarani Estate у регіоні Кахетія, де одночасно відпочивали туристки та проходило грузинське весілля. За словами подруги постраждалої Юлії, чоловік увірвався до їхнього номера після того, як почув, що жінки спілкувалися російською мовою на балконі, після чого вдарив одну з них в обличчя.

Потерпілу госпіталізували, а її подруга заявила, що адміністрація готелю нібито повідомила нападнику номер їхнього помешкання.

У соціальних мережах поширилося відео конфлікту, на якому видно словесну суперечку англійською мовою. Жінка говорить чоловікові, що він перебуває в її номері, натомість той відповідає, що вона перебуває в його країні. Після цього між ними виникає штовханина, під час якої чоловік завдає удару жінці в обличчя.

За словами постраждалої, вона отримала перелом носа. Її подруга також стверджує, що конфлікт виник виключно через російську мову.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило зовсім інші обставини події. За офіційною інформацією, група іноземців із балкона номера нібито ображала гостей весілля та облила водою музичне обладнання.

Після цього, як стверджують правоохоронці, брат нареченого Георгій Чігладзе піднявся до номера, де й сталася бійка. За фактом інциденту його затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає штраф або до трьох років позбавлення волі.

Адвокат Чігладзе заявляє, що його підзахисний став жертвою провокації. За його словами, російськомовні туристки вигукували образливі репліки на адресу гостей весілля, кричали "Горько!", плювали у присутніх та виливали рідину на людей і діджейське обладнання.

Захист також стверджує, що під час суперечки жінка першою схопила чоловіка за шию, а удар стався вже під час спроби відштовхнути її. На підтвердження цієї версії адвокат опублікував фотографії із синцями на шиї свого клієнта.

Чоловік після бійки / Фото з відкритих джерел

Своєю чергою адміністрація Agarani Estate заявила, що не передавала жодної інформації про номер туристок стороннім особам та засудила будь-які прояви насильства.

Після інциденту в Тбілісі відбувся протестний марш

Конфлікт у готелі швидко набув широкого суспільного резонансу. Увечері 20 липня в Тбілісі від парламенту до будівлі уряду пройшов марш на підтримку Георгія Чігладзе.

Учасники акції заявляли, що чоловік захищав гостей весілля після провокацій з боку російськомовних туристок. Під час ходи звучали гасла "У Грузії росіянам не місце", "Геть гнилу імперію Росії" та "Ми не дозволимо принижувати грузинів".

Протестувальники також наголошували, що акція є реакцією не лише на конкретний конфлікт, а й на тривале невдоволення частини грузинського суспільства російською окупацією, збільшенням кількості громадян Росії в країні та політикою чинної влади.

Окремо Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про адміністративне провадження щодо грузинського співака Александре Мрелашвілі. За даними правоохоронців, після допиту як свідка він образив поліцейських та пошкодив майно у відділку.

Наразі розслідування інциденту в готелі триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту.

Зазначимо, конфлікт у Кахетії стався на тлі напруженого ставлення частини грузинського суспільства до Росії через окупацію Абхазії та Південної Осетії, а також побоювання щодо російського впливу. Попри збереження туристичних та економічних контактів між країнами, багато грузинів продовжують сприймати Москву як загрозу для безпеки та суверенітету країни.

У Грузії регулярно порушують питання російської пропаганди, інформаційних кампаній і можливого втручання у внутрішні процеси. Тема діяльності російських спецслужб та мереж впливу залишається однією з причин недовіри до Кремля серед частини грузинського суспільства.