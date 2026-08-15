Били українських чоловіків у Познані: у Польщі затримали двох агресивних жінок

13 серпня у Польщі вкотре напали на українців. Цього разу польські жінки накинулися з кулаками і образами на чоловіків з України.

Інцидент трапився у ніч проти 13 серпня біля українського закладу CastaCraftowe в Познані. Про це повідомив Сергій Пех в Instagram. Саме він поширив відео конфлікту.

Що відомо про напад на українських чоловіків у Познані?

Чоловік процитував працівника CastaCraftowe Богдана Угринчука, який розповів деталі іциденту.

За його словами, він разом із клієнтами перебував біля закладу та спілкувався українською і російською мовами.

Тоді одна з польських жінок, почувши їхню розмову, почала ображати компанію та вимагати, щоб українці "забиралися в Україну".

Працівник ресторану і його клієнти почали знімати інцидент на відео та повідомили жінці, що викликають поліцію.

Коли чоловік зайшов до закладу, щоб зателефонувати правоохоронцям, жінка підійшла до закладу та, як він стверджує, почала бити людей і пошкоджувати майно.

За словами Богдана, вони не могли чинити опір, оскільки боялися самі бути притягнутими до відповідальності. Тому їм залишалося чекати на приїзд поліції та фіксувати те, що відбувалося.

Побиття українців у Познані: дивіться відео

14 серпня обох агресивних жінок затримала польська поліція. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.

Затримані нападниці у Познані: дивіться відео

Mała korekta - druga też już zatrzymana. https://t.co/bVNfGN84r7 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026

За даними слідства, попередньо, обидві жінки були у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів у Польщі різко зросла кількість нападів на українців.

Так, 5 серпня у Кракові стався місцевий чоловік напав на українців. На опублікованому в мережі відео видно, як поляк у синій футболці конфліктує з двома українцями. Коли він помічає, що його знімають, починає кричати, лаятися та погрожувати. Також на відео видно, як чоловік штовхає жінку.