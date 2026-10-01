ЗМІ писали про замах на голову Fire Point Дениса Штілермана: що кажуть у компанії

У четвер, 1 жовтня, була спроба замаху на життя головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана. Сталося це неподалік від Києва.

Про інцидент писали в медіа.

Що відомо про замах та як цю інформацію коментують у Fire Point?

За попередніми даними, сам Штілерман отримав легке поранення. Разом із тим журналіст Ауслендер повідомляє, що нападника вдалося ліквідувати.

Однак один із охоронців Штілермана нібито загинув під час інциденту. Пізніше на інцидент відреагував сам голова Fire Point.

Він спростував чутки про трагічні наслідки нападу. "Чутки про мою загибель або загибель моїх охоронців трохи перебільшені", – написав Штілерман.

А от у коментарі для "РБК-Україна" в компанії інформацію про замах назвали "вигадкою".

Зауважимо, що наразі офіційної інформації про інцидент від спецслужб не було. У разі якщо така з'явиться ми неодмінно повідомимо.

Хто такий Денис Штілерман?

Денис Леонідович Штілерман – бізнесмен, головний конструктор і співвласник компанії Fire Point. Раніше він носив прізвище Данілов – за прізвищем батька. Штілерман народився 1 січня 1974 року в Одесі, однак дитинство та юність провів у Києві. Його батько був науковцем і працював у київському науково-дослідному інституті, де займався розробкою та проєктуванням турбін. Мати працювала інженером.

У 1991 році Штілерман вступив до Московського фізико-технічного інституту, де навчався за спеціальністю "Космологія". Вищу освіту він здобув із відзнакою.

Після навчання Денис Штілерман залишився в Росії, водночас займаючись бізнесом в Україні, зокрема, мав інвестиційну компанію в Києві. У 2007 – 2008 роках працював над системами управління для Міноборони Росії.

За його словами, російський паспорт йому анулювали у 2016 році. У 2022 році разом із Єгором Скалигою заснував Fire Point, яка виробляє далекобійні дрони FP-1 і FP-2 та ракету FP-5 "Фламінго".

У 2025 році Fire Point фігурувала в розслідуваннях щодо можливих зв'язків із Тимуром Міндічем. Штілерман заявляв, що Міндіч лише вів переговори щодо придбання частки, але угоду не уклали. Також НАБУ перевіряло контракти компанії через можливе завищення цін на безпілотні системи.