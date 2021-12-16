Побороли кисневий голод: "Метінвест" допоміг столичній лікарні з поставками кисню

На сьогодні у київській міській клінічній лікарні №6 в рази зменшилась кількість хворих, які потребують штучної підтримки дихання.

У лікарні доступно лише 350 ліжок, які підключені до киснепроводу. Під час піку коронавірусу всі ліжка були зайняті, а спеціальні балони щогодини доводилось змінювати.

На сьогодні у кисневих масках лише 60 пацієнтів, а кожен сьомий вже дихає самотужки, зазначили лікарі міської клінічної лікарні №6. Саме завдяки допомозі бізнесу, зокрема "Метінвесту" вдалось подолати дефіцит кисню. Зазначимо, що сталевари компанії працювали на додаткових змінах, аби лікарні 17 регіонів України були повністю забезпечені життєво необхідним киснем.

Ми дуже вдячні "Метінвесту" за допомогу, яку вони нам надали в час, коли у нас була потреба. Оскільки вони вже нам як друзі, вони самі нам раз на тиждень пропонують, й ми беремо у них кисню приблизно 5 тонн на тиждень, –

заявила Інна Щеголь, заступник директора Київської міської клінічної лікарні №6.

"Метінвест" – один із найбільших постачальників кисню в лікарні. Коли лікарні України в жовтні зіткнулися з нестачею кисню, компанія на прохання МОЗ істотно наростила відвантаження – і цьогоріч підприємства компанії безоплатно передали майже 6 тис. тонн рідкого та понад 182 тис. кубометрів газоподібного "порятунку" більш ніж до сотні лікарень 17 областей країни.