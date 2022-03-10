З початку війни до 7 березня обсяг міжнародних резервів України навіть зріс

З початку війни Росії проти України, станом на 7 березня, обсяг міжнародних резервів держави навіть зріс. Зокрема, на 1,15% або на 315,6 мільйона доларів.

Про це розповів глава НБУ Кирило Шевченко. Усе відбулося насамперед завдяки купівлі Нацбанком валюти у банків – приблизно 680 мільйонів доларів.

До теми Банківська система залишається стабільною та ліквідною, – голова НБУ Шевченко

Також зростанню сприяло надходження грошей від Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 60 мільйонів доларів.

Україна не планує припиняти виконувати свої зобов'язання перед кредиторами, тож з початку війни на обслуговування боргових платежів у валюті уряд витратив 342 мільйони доларів,

– розповів глава НБУ.

Шевченко додав, що також вдалося погасити кредит обсягом 100,5 мільйона доларів, наданий центральним банком Швеції.

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