З початку вторгнення у ЗСУ – 84 Герої України, 42 – посмертно, – Резніков

Олексій Резніков зазначив, що ще обов’язково назвуть поіменно і подякують комбригам, комбатам, полковникам, сержантам і солдатам, які відзначилися на цій війні.

За його словами, з початку навали у Збройних Силах вже є 84 Героя України. Проте 42 з них отримали це звання посмертно.

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"Сотні захисників і захисниць відзначені високими державними нагородами. Бо вони гідні", – повідомив Олексій Резніков.

Крім того, він розповів, що за цей період 18 справжніх офіцерів отримали звання бригадного генерала. Це – нове покоління командирів вищої ланки, зображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а в бою.

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