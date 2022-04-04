З початку вторгнення у ЗСУ – 84 Герої України, 42 – посмертно, – Резніков
4 квітня 2022 , 10:35Читать новость на русском
Джерело:Резніков Олексій
Олексій Резніков зазначив, що ще обов’язково назвуть поіменно і подякують комбригам, комбатам, полковникам, сержантам і солдатам, які відзначилися на цій війні.
За його словами, з початку навали у Збройних Силах вже є 84 Героя України. Проте 42 з них отримали це звання посмертно.
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"Сотні захисників і захисниць відзначені високими державними нагородами. Бо вони гідні", – повідомив Олексій Резніков.
Крім того, він розповів, що за цей період 18 справжніх офіцерів отримали звання бригадного генерала. Це – нове покоління командирів вищої ланки, зображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а в бою.
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