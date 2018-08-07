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Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России

Грані правди 213 Читать новость на русском

Россияне считают победу во второй чеченской войне одним из главных достижений Владимира Путина. Но порой кажется, что это не Россия победила Чечню, а наоборот – Чечня победила Россию.

Два года назад в Питере власти решили назвать один из мостов именем Ахмата Кадырова. А горожане выступили против.

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Формально, у Санкт-Петербурга не должно быть ни единой причины, чтобы протестовать против моста Ахмата Кадырова. Уж коли Чечня – часть России, а Кадыров – тот человек, который помог ее вернуть, то почему его имени не должно быть в российских топонимах? Напротив, он там быть обязан. А может в том и проблема, что Чечня – это не совсем Россия?


Ахмат Кадыров

По сути, Москва весьма условно может считаться "победителем" во второй чеченской. Потому что вся логика взаимоотношения федерального центра с некогда мятежной провинцией наводит на мысль, что это Грозный победил Россию, а никак не наоборот.

Территория республики – это настоящее порто-франко в рамках Российской Федерации. На ее границах заканчиваются полномочия даже всесильных спецслужб. Они обязаны согласовывать свои действия с Рамзаном Кадыровым. Тем самым, в подчинении которого фактически есть свои собственные вооруженные силы. Да, формально они подчиняются российским силовым структурам, но реально их лояльность замыкается на самом Рамзане Ахматовиче, который ощущает себя единоличным и полновластным правителем Чечни.

Причем, особость республики ощущается далеко за ее границами. В любой российской глубинке чеченская диаспора является той силой, которая может позволить себе не оглядываться на правоохранителей. Чеченские диаспоры никому не подотчетны. Любой, кто решит конфликтовать с ними в Саратове, Хабаровске или Пензе, обречен проиграть. Они сильны не только родоплеменным характером взаимоотношений – они сильны еще и абсолютной уверенностью в том, что силовая вертикаль будет прогибаться под их требованиями, какими бы те ни были.

По сути, современная Чечня – это государство в государстве. Отдельный правовой анклав на территории России, который сохраняет видимость лояльности. При этом лояльность эта – персональная. И как сложится судьба Рамзана Кадырова в тот момент, когда Владимир Путин перестанет быть президентом РФ – никто не знает. Равно как никто и не может сказать наверняка, как сложится судьба самой Чечни, после смены власти в РФ.


Рамзан Кадыров

В самой России просто боятся называть вещи своими именами. Не хотят говорить вслух о том, что в судьбе Чечни никакой точки не поставлено. Что многомиллионные бесконтрольные дотации республике слишком уж напоминают выплату контрибуции. Что Чечню с Россией связывает только лишь два столетия беспрерывной войны.

Реальность в том, что Россия – это страна, которая не договорилась даже о собственном прошлом и настоящем. Пропагандистская война с западом просто прикрыла реальные противоречия. Но они никуда не делись.

Мы слишком часто привыкли слышать от России поучения о том, где заканчивается Украина. Но рано или поздно мы станем свидетелями другой дискуссии. Например, о том, где заканчивается Россия. И о том, что такое Россия вообще. 

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини Росії Новини політики Грані правди Чечня Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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