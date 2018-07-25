12:28
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Юрій Бутусов

Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?

431
Бои в Августовских лесах
Бои в Августовских лесах / topwar.ru

Генерал-лейтенант Анатолий Розеншильд фон Паулин описал проблему неудавшихся прорывов в статье "Гибель 20-го армейского корпуса в Августовских лесах" в январе-феврале 1915 года.

"Переходя к общей оценке деятельности нашего высшего командования, штаба армии необходимо отметить:

Читайте также: Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить ее

А) В период до начала отступления крайнюю растяжку армии, не взирая на постоянное ее ослабление, вследствие отправки частей на другие фронты. Необеспеченность флангов, отсутствие резервов, что делало ее неустойчивой в любой точке.

Б) Сильнейшее и постоянное изнурение войск, благодаря непрерывным окопным работам при крайне тяжелых условиях почвенных и близости противника.

В) Ослабление внимания войск и их начальников разными мелочными распоряжениями и необращение никакого внимания и даже почти фактическое лишение возможности организовать и вести систематическую боевую подготовку прибывающих совершенно необученных укомплектований.

Г) Почти полная бездеятельность интендантства армии в смысле организации правильного подвоза и хлебопечения.

Главнейшие ошибки в управлении со стороны штаба корпуса выразились в следующем:

А) Не было разработано никакого определенного плана операции в соответствии с создавшейся обстановкой, благодаря чему все распоряжения носили чисто случайный характер и не вытекали из одной общей основной идеи. При этом приказы были исключительно словесные, передаваемые к тому же прямо исполнителям помимо их прямых начальников, вследствие чего никто не был ориентирован в обстановке и все узнавалось чисто случайно.

Б) С момента сосредоточения корпуса командир корпуса взял на себя единоличное управление всеми войсками, командуя ими подчас, как ротой и при этом не допуская никакого обсуждения обстановки. Резкими мерами и перемешиванием частей фактически устранил начальников пехотных дивизий от управления, так что инициатива с их стороны могла бы проявиться только в случае явного неповиновения и прямого нарушения приказов.

Й) В последнюю критическую минуту решение пробиться принято только под давлением частного начальника, причем для выполнения этой операции отдан ни с чем не сообразный приказ и даже не принято никаких мер к его выполнению. Все делалось как бы для отбытия номера".

Сто лет назад Розеншильд фон Паулин был начальником 29-й дивизии российской царской армии, попавшей в это окружение, он угодил в плен с немногими уцелевшими бойцами. И генерал написал статью о своем поражении, чтобы военачальники будущего изучали историю, читали книги, не допускали попадания своих войск в окружение, не повторяли этих грубейших ошибок и потерь...

Читайте также: Россия может захватить новый регион в Украине: Тымчук назвал область

Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини політики Збройні Сили України Публікації Історія війна
Джерело: Юрий Бутусов
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сьогодні, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 430
У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
сьогодні, 11:35 У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
697
Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
сьогодні, 11:21 Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
4536
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
сьогодні, 10:00 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 509
Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
сьогодні, 08:40 Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
Ілля Кенігштейн 587
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук