Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?

Генерал-лейтенант Анатолий Розеншильд фон Паулин описал проблему неудавшихся прорывов в статье "Гибель 20-го армейского корпуса в Августовских лесах" в январе-феврале 1915 года.

"Переходя к общей оценке деятельности нашего высшего командования, штаба армии необходимо отметить:

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А) В период до начала отступления крайнюю растяжку армии, не взирая на постоянное ее ослабление, вследствие отправки частей на другие фронты. Необеспеченность флангов, отсутствие резервов, что делало ее неустойчивой в любой точке.

Б) Сильнейшее и постоянное изнурение войск, благодаря непрерывным окопным работам при крайне тяжелых условиях почвенных и близости противника.

В) Ослабление внимания войск и их начальников разными мелочными распоряжениями и необращение никакого внимания и даже почти фактическое лишение возможности организовать и вести систематическую боевую подготовку прибывающих совершенно необученных укомплектований.

Г) Почти полная бездеятельность интендантства армии в смысле организации правильного подвоза и хлебопечения.

Главнейшие ошибки в управлении со стороны штаба корпуса выразились в следующем:

А) Не было разработано никакого определенного плана операции в соответствии с создавшейся обстановкой, благодаря чему все распоряжения носили чисто случайный характер и не вытекали из одной общей основной идеи. При этом приказы были исключительно словесные, передаваемые к тому же прямо исполнителям помимо их прямых начальников, вследствие чего никто не был ориентирован в обстановке и все узнавалось чисто случайно.

Б) С момента сосредоточения корпуса командир корпуса взял на себя единоличное управление всеми войсками, командуя ими подчас, как ротой и при этом не допуская никакого обсуждения обстановки. Резкими мерами и перемешиванием частей фактически устранил начальников пехотных дивизий от управления, так что инициатива с их стороны могла бы проявиться только в случае явного неповиновения и прямого нарушения приказов.

Й) В последнюю критическую минуту решение пробиться принято только под давлением частного начальника, причем для выполнения этой операции отдан ни с чем не сообразный приказ и даже не принято никаких мер к его выполнению. Все делалось как бы для отбытия номера".

Сто лет назад Розеншильд фон Паулин был начальником 29-й дивизии российской царской армии, попавшей в это окружение, он угодил в плен с немногими уцелевшими бойцами. И генерал написал статью о своем поражении, чтобы военачальники будущего изучали историю, читали книги, не допускали попадания своих войск в окружение, не повторяли этих грубейших ошибок и потерь...

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