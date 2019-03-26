Как работник СБУ сливал информацию России и почему он до сих пор не наказаны?

С большим шумом в РФ прошла пресс-конференция предателя – подполковника СБУ Василия Прозорова, который служил экспертом Антитеррористического центра СБУ, служил в штабе АТО с мая 2014 года, передавал врагу в самое тяжелое время информацию, представляющей государственную тайну.

Это очень плохой день для СБУ – российские спецслужбы постарались испортить 27 годовщину, и предъявили предателя, который занимал на войне достаточно высокопоставленное положение. Это действительно провал СБУ. Провал, из которого необходимо сделать выводы, пересмотреть кадровую работу.

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Василий Прозоров 1975 года рождения. В СБУ проходил службу в должности эксперта-консультанта в одном из самых бесполезных до войны подразделений – Антитеррористическом центре (АТЦ) СБУ. Никаких навыков в антитерроре у Прозорова нет. АТЦ был для ряда сотрудников отстойником, куда переводились, чтобы ничего не делать в оперативных подразделениях и следствии, и ни за что не отвечать, просто находясь на должности и отбывая выслугу лет. Никакой антитеррористической деятельности и реалистичных маневров СБУ не проводило, структура значилась на бумаге и по штату, готовность к войне вот с такими "экспертами", конечно, была почти нулевой.

И вот пришла война – а в АТЦ оказалась пара адекватных людей и просто случайный балласт. Теперь этот балласт начал выполнять ключевые государственные задачи. Вот так отрицательный отбор в АТЦ СБУ привел к выдвижению в штаб АТО подполковника Прозорова. Туда, где были нужны инициативные, мотивированные, боевые, оказался человек, который был профессионально не состоятелен. Безусловно, это прокол №1 – таким случайным людям карьерный рост противопоказан.

К сожалению, в штаб АТО Прозоров попал в мае 2014 году, и служил там длительное время, сливая информацию российским спецслужбам. Да, он выполнял в штабе АТО не самые важные задачи – например, его посылали конвоировать захваченных наемников. Прозоров вспоминал Володю Парасюка на аэродроме Мариуполя – и действительно, Володя его помнит, он приезжал забирать захваченных "Днепром" наемников:

Я пересікався з Прозоровим коли ми з киїськими СБУшниками затримали одного чоловіка, який вивозив в Росію людей для проведення навчання у якості терористів. Прозоров приїзжав у складі групи етапувати затриманого.

То есть когда надо было послать кого-то сопровождающим и оформляющим документы – ехал Прозоров. Но за счет общения с людьми, принимавшими решения, и видевшими в Прозорове "своего", он мог получать важные кусочки важной служебной информации.

Прозорова отличало регулярное употребление алкоголя, но на это длительное время закрывали глаза. Дошло до того, что на него составили рапорт – как это и отметила СБУ в официальном сообщении. Подполковник напился и голым пошел гулять и дебоширить по коридорам общежития. Прокол № 2 – за алкоголизм сотрудников надо увольнять немедленно, а не давать дослуживать.

А теперь расскажу неофициальную информацию от источников в СБУ, которая, конечно, требует проверки. Прозоров несколько лет был в разработке внутренней безопасности СБУ. После отбытия ротации в штабе АТО в 2015 году Прозоров поехал в отпуск... в Российскую федерацию! И вернулся, в РФ его не задержали!

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По возвращению его задержали сотрудники ВБ по подозрению в шпионаже, и выпустили под подписку о не выезде. Однако никаких улик преступной деятельности не было.

Прокол №3 – сотрудники силовых структур, негласные связи которых с РФ обнаружены, подлежат немедленному задержанию на длительный срок проведения проверки. К сожалению, мы видим, что в Украине многие руководители силовых структур в случае обнаружения связей с РФ продолжают службу. Так, генерал СБУ Сергей Семочко оформил своей жене российское гражданство в Крыму, его семья поддерживает контакты с оккупированными террриториями, это установило официальное расследование, но он продолжает служить – сейчас первым замом начальника Службы внешней разведки. начальник Генштаба Виктор Муженко открыто заявил, что он в разгар сражений обсуждал свои действия с руководством ГШ РФ.



Сергей Семочко / Фото nv.ua

В общем, после задержания Прозорову уже не доверяли, он был под наблюдением ВБ. Ему вернули служебное удостоверение, он ездил на Донбасс, его даже выслали на обучение в Литву, разумеется, на курсы, где не было ничего секретного. Его возможности были резко ограничены. Однако выявить каналы связи с РФ у Прозорова не удалось.

Прокол №4 – контакты с РФ были, надо сделать выводы, почему не удалось выявить.

Прозорова уволили по достижении ним минимально возможной выслуги – 19 лет.

В декабре 2017-го ВБ решило найти доказательства преступной деятельности во время внезапного обыска. Но во время обыска ничего компрометирующего найти не удалось. Прозорова пришлось отпустить. На следующий день он выехал в Беларусь, а оттуда – в РФ.

Прокол № 5 – нам необходимо законодательство, которое позволит контрразведке принимать действенные меры по борьбе с диверсантами и шпионами. Нельзя подозреваемых в шпионаже судить обычными законами – здесь нужны законы войны. Да, все это надо контролировать – но шпионов надо задерживать на длительный срок, без всякой огласки и допуска адвоката, чтобы выявить действия агентуры противника. Однако все это сейчас невозможно.

Дело Прозорова показывает необходимость обновления кадров нашей спецслужбы и усиление подразделений контрразведки и внутренней безопасности. Прозоров в своем выступлении говорил под диктовку российских спецслужб, это была просто пропаганда, целью которой было испортить настроение руководству СБУ в день СБУ.

Дело говорит о том, что на военной службы снисходительность к профнепригодным людям стоит очень дорого, потому что такие неудачники – лучшая вербовочная среда для спецслужб противника. Такая информация может отпугивать хорошую агентуру, создает в обществе представление, будто в "конторе" все "течет", противодействовать противнику неспособны.

Из этого надо делать выводы:

1. Противник реально боится СБУ и проводит спецоперации для дискредитации деятельности СБУ. и прежде всего контрразведки, потому что обеспокоен проблемами, которые создают для РФ украинские спецслужбы.

2. Прозоров озвучил информацию, которая не является совсекретной, не засветил актуальные проблемы и кадры СБУ. Это значит, что он реально плохо осведомлен и был отсечен от основного массива информации.

3. Российские спецслужбы владеют очень слабыми познаниями о деятельности нашей контрразведки, и называют информацию устами Прозорова, которая не точна. Они пытаются засветить нашу деятельность по уничтожению наемников на оккупированных территориях, не получив точных сведений.

4. Руководство Украины должно наконец обратить внимание на деятельность органов контрразведки и внутренней безопасности СБУ – здесь нужны лучшие материальные условия, самые лучшие кадры, самый жесткий отбор и и самое быстрое задержание или увольнение в случае противоправной деятельности. В настоящее время контрразведчики и сотрудники департамента защиты государственности получают зарплату даже меньше ряда других подразделений СБУ, например "К", которые не направлены на борьбу с РФ.

5. В кадровой работе в СБУ есть серьезные проблемы. Такие дела как дело Прозорова и Семочко требуют не снисходительности, а честного признания вины. Нельзя замалчивать проблемы.

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