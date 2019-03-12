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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Юрій Бутусов

      Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну

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      Гражданское общество должно принимать активное участие в развитии государства
      Гражданское общество должно принимать активное участие в развитии государства / Фото из открытых источников

      В 2016 году в Южной Корее журналисты провели расследование и обнаружили, что подруга президента незаконно вмешивается в государственные дела и лоббирует интересы частного бизнеса.

      Тогда свыше миллиона человека вышли на улицу для участия в мирных митингах протеста в Сеуле на протяжении нескольких месяцев. В результате было проведено расследование прокуратуры, полностью подтвердившее вину. Президент Пак Кын Хе трижды публично просила прощения у своего народа, тем не менее, ей был вынесен импичмент и она оставила занимаемый пост.

      В 2018 году в Румынии правительство отменило криминальную ответственность за некоторые виды коррупционных преступлений. В нескольких мирных демонстрациях протеста в Бухаресте приняло участие свыше 200 тысяч человек, постановление было отменено.

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      В 2019 году в Украине журналистское расследование обнаружило, что сын друга президента, одного из высших государственных деятелей, незаконно лоббировал частную компанию для получения государственных заказов. Оказалось, что все силовые структуры – прокуратура, СБУ, налоговая и даже Национальное антикоррупционное бюро не только были в курсе аферы на протяжении трех лет, но и содействовали преступной деятельности. В Киеве на митинг протеста вышло несколько сот человек, акция была не мирной, и закончилась дракой с полицией. Мирных акций не было вообще.

      В 2019 году Конституционный суд отменил статью уголовного кодекса об ответственности чиновников за незаконное обогащение. На следующий день на мирную акцию протеста под КС вышло 10 человек. Не тысяч – а просто 10 человек.

      Мирные гражданские протесты позволяют объединить максимальное число людей и максимально эффективно показать силу и влияние общественного мнения на политику в демократических странах. Благодаря такому давлению власти начинают устранять проблемы. Какова цена такой гражданской активности?

      Средняя заработная плата в Южной Корее – одна из самых высоких в мире – в 2018 году составила свыше 2100 долларов после уплаты налогов. При этом Южная Корея продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей. Средняя заработная плата в Румынии – 500 долларов после уплаты налогов. Средняя заработная плата в Украине – 300 долларов после уплаты налогов.

      Это не государство такие порядки наводит, это не государство вдруг выдает всем зарплаты большие и социальную помощь, и не какой-то великий вождь – это работа гражданского общества. Это наше отношение к тому, что происходит в нашей стране.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Протести Румунія Південна Корея Конституційний суд
      Джерело: Facebook
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